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30.05.2019, 09:20

В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной

В Таиланде туристам разрешили лечиться марихуаной - Фото
Фото: depositphotos.com

Употребление вещества разрешается только по медицинским показаниям

Вчера, 28 мая, правительство Таиланда разрешило производство, хранение и употребление марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает портал The Nation.

"Каннабис можно использовать в медицинских целях, а также в исследованиях наркотиков. При этом производство лекарств на основе марихуаны должно проводиться в особых случаях. Продукты из каннабиса могут экспортироваться, их могут хранить и использовать как местные жители, так и иностранные путешественники", - сказано в сообщении.

Ранее Минздрав издавал постановление о применении марихуаны в медицине только для врачей. После МВД Таиланда предложило провести кампанию по осведомлению жителей и туристов о вреде и пользе каннабиса.

В марте петиция на сайте Рады о каннабисе в медицинских и научных целях набрала 25000 подписей. Соответствующий законопроект ждет одобрения парламента. Ульяна Супрун подробно объяснила, почему он эффективен и при каких заболеваниях применяется.

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Теги: туризм, каннабис, медицина, марихуана, здоровье, таиланд
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