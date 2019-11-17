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В Великобритании рейтинг партии Джонсона растет перед выборами

В Великобритании рейтинг партии Джонсона растет перед выборами - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA)
17.11.2019, 20:48

Премьер-министр заявил, что кандидаты консерваторов поддержат его соглашение о Brexit

В Великобритании Консервативная партия укрепляет лидерство в предвыборных опросах, сообщает Euronews.

Лидер партии, премьер-министр Борис Джонсон, заявил, что все выдвинутые консерваторами кандидаты обязались поддержать достигнутое им соглашение с Евросоюзом о Brexit.

Рейтинг партии лейбористов также растет после первой недели избирательной кампании, но быстрый рост рейтинга консерваторов затмил эти успехи, отмечает Euronews.

Читайте также: Только не референдум: партия Brexit поможет Джонсону на выборах

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