В Великобритании рейтинг партии Джонсона растет перед выборами

В Великобритании Консервативная партия укрепляет лидерство в предвыборных опросах, сообщает Euronews.
Лидер партии, премьер-министр Борис Джонсон, заявил, что все выдвинутые консерваторами кандидаты обязались поддержать достигнутое им соглашение с Евросоюзом о Brexit.
Рейтинг партии лейбористов также растет после первой недели избирательной кампании, но быстрый рост рейтинга консерваторов затмил эти успехи, отмечает Euronews.
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