В Великобритании рейтинг партии Джонсона растет перед выборами

Борис Джонсон (Фото: EPA)

В Великобритании Консервативная партия укрепляет лидерство в предвыборных опросах, сообщает Euronews.

Лидер партии, премьер-министр Борис Джонсон, заявил, что все выдвинутые консерваторами кандидаты обязались поддержать достигнутое им соглашение с Евросоюзом о Brexit.

Рейтинг партии лейбористов также растет после первой недели избирательной кампании, но быстрый рост рейтинга консерваторов затмил эти успехи, отмечает Euronews.

17 октября между ЕС и Великобританией было достигнуто соглашение

19 октября депутаты парламента Великобритании проголосовали за перенос решения по сделке о Brexit.

28 октября ЕС согласился на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

29 октября оппозиция согласилась на проведение досрочных парламентских выборов по инциативе Джонсона.

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