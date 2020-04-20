В водопроводе Парижа нашли незначительные следы коронавируса

Фото: pixabay.com

В воднопроводной системе Парижа обнаружили незначительные следы коронавируса SARC-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Об этом сообщает Le Monde.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следы были найдены в технической системе, вода из которой используется для очистки улиц, полива парков, садов и работы некоторых фонтанов. Ее использование временно приостановили.

Власти отмечают, что водопроводная система, которая обеспечивает парижан питьевой водой работает полностью автономно и в ней следов патогена не обнаружено. Воду из нее можно употреблять.

Читайте также: Коронавирус впервые выявили у тигра. Что известно о COVID-19 у животных

"Это крошечные следы, но тем не менее следы, поэтому мы решили проявить осторожность и проконсультироваться с Региональным агентством здравоохранения, которое проанализирует риски", - рассказала Селия Блаюэль, заместитель мэра Парижа

СПРАВКА. В ВОЗ отмечают, что содержание коронавируса в питьевой воде не является невозможным. Однако в середине марта Ораггнизация заявляла, что до настоящего времени не было никаких свидетельств стойкости вируса в питьевой воде, либо в сточных водах. В ВОЗ оценивают риск заражения коронавирусом через водопроводные сети как низкий.

Читайте также: Следующим эпицентром вспышки коронавируса может стать Африка - ВОЗ