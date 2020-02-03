3 февраля в Японии произошло извержение вулкана Синдакэ на одном из островов южной префектуры Кагосима. Об этом сообщает NHK.
По данным агентства, извержение привело к пирокластическому потоку вдоль его склона.
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Метеорологи сообщают, что извержение вулкана произошло в 5:31 утра по местному времени, а столбы дыма достигали высоты 7000 метров.
В 900 метрах к юго-западу от кратера наблюдались потоки пепла, камней и газов.
По словам официальных лиц, ни пирокластический поток, ни камни не достигли жилых районов.
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