Извержение вулкана (Иллюстративное фото: EPA/Kirishima City Office)

3 февраля в Японии произошло извержение вулкана Синдакэ на одном из островов южной префектуры Кагосима. Об этом сообщает NHK.

По данным агентства, извержение привело к пирокластическому потоку вдоль его склона.

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Метеорологи сообщают, что извержение вулкана произошло в 5:31 утра по местному времени, а столбы дыма достигали высоты 7000 метров.

В 900 метрах к юго-западу от кратера наблюдались потоки пепла, камней и газов.

По словам официальных лиц, ни пирокластический поток, ни камни не достигли жилых районов.

9 января, произошло взрывное извержение наиболее активного вулкана в Мексике Попокатепетля.

взрывное извержение В мае 2019 года на Гавайях американский военный упал в кратер вулкана и выжил.

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