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08.06.2019, 09:02

Венесуэла. Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Венесуэла. Мадуро приказал открыть границу с Колумбией - Фото
Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Граница открывается с сегодняшнего дня, 8 июня

Отстраненный венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал открыть границы с Колумбией. Об этом сообщается в его Twitter.

Граница открывается с сегодняшнего дня, 8 июня.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы – мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", – написал он.

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30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться.

5 мая Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США. 

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Теги: николас мадуро, венесуэла
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