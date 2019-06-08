Венесуэла. Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Николас Мадуро (фото - ЕРА)

Отстраненный венесуэльский диктатор Николас Мадуро приказал открыть границы с Колумбией. Об этом сообщается в его Twitter.

Граница открывается с сегодняшнего дня, 8 июня.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы – мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", – написал он.

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30 апреля временный президент Венесуэлы Хуайн Гуайдо заявил о начале финальной фазы свержения Мадуро. В Каракасе начались массовые акции протеста и стычки с военными. На следующий день Мадуро объявил о "подавлении государственного переворота".

По данным госсекретаря США Майка Помпео, отстраненный венесуэльский диктатор собирался сбежать, однако Россия уговорила его остаться.

5 мая Мадуро призвал тех военных, которые еще остаются на его стороне, готовиться к возможному вторжению войск США.

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