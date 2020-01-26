Вирус. США, Франция, Япония эвакуируют граждан из закрытого Уханя

Фото: Wu Hong/ЕРА

США, Франция и Япония намерены эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, который оказался закрытым на карантин из-за распространения нового коронавируса nCov-2019. Передают западные СМИ.

По данным Reuters, Госдеп США будет эвакуировать персонал из своего консульства в Ухане. Ограниченное количество мест предоставят частным гражданам США. Сообщается, что "единственный рейс", вылетит из Уханя в Сан-Франциско 28 января.

Читайте также: Врачи назвали симптомы заражения новым коронавирусом из Китая

Франция работает с Китаем, чтобы вывезти своих граждан на автобусах, передает пресс-служба французского Генконсульства в Ухане. Покинуть город смогут все французы, которые этого хотят, а также их супруги и дети.

По информации NHK News, переговоры с Китаем об эвакуации граждан из закрытого города ведут и власти Японии. Правительство запрашивает разрешение на чартерный рейс из Уханя.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус , который вызывает пневмонию. Власти заявляли, что вирус может мутировать .

появился неизвестный коронавирус может мутировать Из-за вируса в провинции Хубэй закрывают на карантин города. В частности, отменили все отбывающие из Уханя самолеты, поезда и автобусы.

По состоянию на 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Количество умерших увеличилось до 56 человек.

Читайте также: Новый коронавирус из Китая: все главные новости