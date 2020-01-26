Вирус. США, Франция, Япония эвакуируют граждан из закрытого Уханя

США, Франция и Япония намерены эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, который оказался закрытым на карантин из-за распространения нового коронавируса nCov-2019. Передают западные СМИ.
По данным Reuters, Госдеп США будет эвакуировать персонал из своего консульства в Ухане. Ограниченное количество мест предоставят частным гражданам США. Сообщается, что "единственный рейс", вылетит из Уханя в Сан-Франциско 28 января.
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Франция работает с Китаем, чтобы вывезти своих граждан на автобусах, передает пресс-служба французского Генконсульства в Ухане. Покинуть город смогут все французы, которые этого хотят, а также их супруги и дети.
По информации NHK News, переговоры с Китаем об эвакуации граждан из закрытого города ведут и власти Японии. Правительство запрашивает разрешение на чартерный рейс из Уханя.
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