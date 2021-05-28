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В правительстве Германии призвали Путина заступиться за Протасевича перед Лукашенко

28.05.2021, 12:40
В правительстве Германии призвали Путина заступиться за Протасевича перед Лукашенко - Фото
Олаф Шольц (фото - ЕРА)

Вице-канцлер Германии и кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц ожидает, что президент России Владимир Путин должен повлиять на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, чтобы освободить захваченных после принудительной посадки самолета оппозиционера Романа Протасевича и его спутницу Софию Сапегу. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, передает одна из газет группы Berliner Morgenpost.

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"Президент Путин должен использовать все свое влияние на беларуского диктатора, чтобы добиться немедленного освобождения Романа Протасевича и его партнера Софии Сапеги. Минский режим должен быть изолирован на международном уровне", – сказал он.

Сегодня Лукашенко и Путин встречаются в Сочи. Шольц рассчитывает, что на ней Россия "не должна игнорировать этот чудовищный акт воздушного пиратства".

24 марта схожий тезис высказывали во Франции. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Евросоюз должен обсудить с Кремлем, как отстранить Лукашенко от власти. 

Читайте также: Дело NEXTA. Меркель спросит Путина о роли России в захвате самолета в Минске

Марк Сировой
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