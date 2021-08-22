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Во время беспорядков в аэропорту Кабула погибли семь человек

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2021, 15:40
Во время беспорядков в аэропорту Кабула погибли семь человек - Фото
Талибы в Кабуле (Фото - EPA)

Вчера в результате хаоса в международном аэропорту Кабула, погибли семь афганцев. Об этом сообщает AP со ссылкой на британских военных. 

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Кабульский аэропорт сейчас является одним из немногих путей эвакуации из Афганистана. Вчера в аэропорту воцарилась беспорядочная обстановка. Западные войска пытались взять толпу под контроль. Температура воздуха составляла 34 градуса Цельсия, солдаты обрызгали людей водой из шланга и полили им головы водой из бутылок.

В результате беспорядков погибли семь человек. Неизвестно, что именно привело к смерти: жара или давка. Британские солдаты прикрыли несколько трупов, другие военные пытались успокоить толпу. Время от времени раздавались выстрелы. 

Владислав Сердюк
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война в Афганистане аэропорт кабула
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