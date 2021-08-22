Во время беспорядков в аэропорту Кабула погибли семь человек

Вчера в результате хаоса в международном аэропорту Кабула, погибли семь афганцев. Об этом сообщает AP со ссылкой на британских военных.

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Кабульский аэропорт сейчас является одним из немногих путей эвакуации из Афганистана. Вчера в аэропорту воцарилась беспорядочная обстановка. Западные войска пытались взять толпу под контроль. Температура воздуха составляла 34 градуса Цельсия, солдаты обрызгали людей водой из шланга и полили им головы водой из бутылок.

В результате беспорядков погибли семь человек. Неизвестно, что именно привело к смерти: жара или давка. Британские солдаты прикрыли несколько трупов, другие военные пытались успокоить толпу. Время от времени раздавались выстрелы.

15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". Власти решили, что передадут полномочия мирно, а боевикам якобы приказали не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством. Президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.

Владислав Сердюк

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