Во время беспорядков в аэропорту Кабула погибли семь человек
22.08.2021, 15:40
Талибы в Кабуле (Фото - EPA)
Вчера в результате хаоса в международном аэропорту Кабула, погибли семь афганцев. Об этом сообщает AP со ссылкой на британских военных.
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Кабульский аэропорт сейчас является одним из немногих путей эвакуации из Афганистана. Вчера в аэропорту воцарилась беспорядочная обстановка. Западные войска пытались взять толпу под контроль. Температура воздуха составляла 34 градуса Цельсия, солдаты обрызгали людей водой из шланга и полили им головы водой из бутылок.
В результате беспорядков погибли семь человек. Неизвестно, что именно привело к смерти: жара или давка. Британские солдаты прикрыли несколько трупов, другие военные пытались успокоить толпу. Время от времени раздавались выстрелы.
- 15 августа 2021 года талибы без боя, по договоренности с властями, взяли Кабул и зашли в президентский дворец, откуда провозгласили, что "война окончена". Власти решили, что передадут полномочия мирно, а боевикам якобы приказали не нарушать привычный уклад жизни людей и не заниматься мародерством. Президент Ашраф Гани вместе с частью топ-чиновников бежал из страны.
- 16 августа тысячи афганцев, пытаясь бежать из страны, заполнили аэропорт Кабула. Некоторые из них цеплялись за военно-транспортный самолет США, когда он рулил на взлетно-посадочной полосе. Также были сообщения о нескольких людях, которые пытались улететь снаружи самолета и погибли при падении на взлете. Тем же утром из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 17 августа выяснилось, что талибы заблокировали 12 украинцев на военной базе в Афганистане. МИД о них знает и говорит, что всего из страны хотят вылететь около 120 граждан Украины.
- 22 августа в Киев прилетел второй эвакуационный борт из столицы Афганистана, спасены 83 человека.
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