Выборы в Германии. Партия Меркель – первая, среди кандидатов в канцлеры нет лидера – опрос
Правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) занял бы первое место на выборах в парламент Германии (28%), партия Союз90/Зеленые на втором месте (17%). Об этом сообщает Bild со ссылкой на исследование Института новых социальных ответов.
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Также 17% респондентов заявили, что отдали бы свой голос за Социально-демократическую партию ФРГ. Четвертой в рейтинге идет Свободная демократическая партия Германии – за нее, по опросу, проголосовали бы 12%. Право-популистская партия Альтернатива для Германии набирает 11%.
В рейтинге поддержки среди кандидатов в канцлеры лидируют глава ХДС/ХСС Армин Лашет и СДП Олаф Шольц – у них по 19%. Лидер "Зеленых" Анналена Бербок имеет 15% поддержки избирателей.
- Парламентские выборы состоятся в Германии 26 сентября 2021 года.
- Лашет ранее говорил, что ратует за "улучшение отношений" с РФ и поддерживает Северный поток-2. Говорит, "Германия идет правильным курсом, закупая газ у России". При этом Лашет считает, что ЕС должен открыть Украине европерспективу. В июне он заявлял, что если Россия не будет придерживаться интересов Украины, то основа сделки по Северному потоку-2 "перестанет существовать".
- 25 мая 2021 года, после визита на линию фронта в Украине, один из лидеров немецкой партии Союз 90/Зеленые Роберт Хабек заявил, что Германия должна дать ВСУ вооружение. По его словам, Украина "чувствует себя одинокой", пока в Европе ограничиваются заявлениями. Берлин отверг такое предложение.
- В июне Лашет и Шольц заявили, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС. Бербок раскритиковала их позицию по Украине.
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