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Выборы в Германии. Партия Меркель – первая, среди кандидатов в канцлеры нет лидера – опрос

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 12:49
Выборы в Германии. Партия Меркель – первая, среди кандидатов в канцлеры нет лидера – опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) занял бы первое место на выборах в парламент Германии (28%), партия Союз90/Зеленые на втором месте (17%). Об этом сообщает Bild со ссылкой на исследование Института новых социальных ответов. 

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Также 17% респондентов заявили, что отдали бы свой голос за Социально-демократическую партию ФРГ. Четвертой в рейтинге идет Свободная демократическая партия Германии – за нее, по опросу, проголосовали бы 12%. Право-популистская партия Альтернатива для Германии набирает 11%.

В рейтинге поддержки среди кандидатов в канцлеры лидируют глава ХДС/ХСС Армин Лашет и СДП Олаф Шольц – у них по 19%. Лидер "Зеленых" Анналена Бербок имеет 15% поддержки избирателей.

Читайте также: В Германии "зеленые" опережают в опросе партию Меркель

Станислав Стороженко
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хдс/хсс Союз90 Зеленые ХСС АдГ армин лашет олаф шольц Анналена Бербок Германия
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