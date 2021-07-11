Выборы в Германии. Партия Меркель – первая, среди кандидатов в канцлеры нет лидера – опрос

Правящий блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) занял бы первое место на выборах в парламент Германии (28%), партия Союз90/Зеленые на втором месте (17%). Об этом сообщает Bild со ссылкой на исследование Института новых социальных ответов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Также 17% респондентов заявили, что отдали бы свой голос за Социально-демократическую партию ФРГ. Четвертой в рейтинге идет Свободная демократическая партия Германии – за нее, по опросу, проголосовали бы 12%. Право-популистская партия Альтернатива для Германии набирает 11%.

В рейтинге поддержки среди кандидатов в канцлеры лидируют глава ХДС/ХСС Армин Лашет и СДП Олаф Шольц – у них по 19%. Лидер "Зеленых" Анналена Бербок имеет 15% поддержки избирателей.

Читайте также: В Германии "зеленые" опережают в опросе партию Меркель

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.