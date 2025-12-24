WSJ: США стягивают спецназовцев и самолеты сил специальных операций ближе к Венесуэле

Самолет CV-22 Osprey (Фото: Wikipedia)

На этой неделе США перебросили в Карибский бассейн значительное количество самолетов специального назначения, военного персонала и оборудования. Об этом сообщило The Wall Street со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом событий, и на открытые данные отслеживания полетов.

По меньшей мере 10 самолетов CV-22 Osprey, которые используются силами специальных операций, прибыли в регион в понедельник вечером с авиабазы Кэннон в штате Нью-Мексико. В тот же день в Пуэрто-Рико прибыли транспортные самолеты C-17 с армейских баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.

По словам американского чиновника, самолетами перевозились военный персонал и оборудование. При этом не уточняется, какие именно типы войск и оборудования были доставлены.

На авиабазе Кэннон дислоцируется 27-е крыло специальных операций, в Форт-Кэмпбелл -160-й авиационный полк специальных операций и 101-я воздушно-десантная дивизия, а первый батальон 75-го полка рейнджеров размещен на армейском аэродроме Хантер в Форт-Стюарт.

27-е крыло специальных операций и 160-й авиационный полк специальных операций специализируются на проведении операций в зонах повышенного риска, в частности скрытом вводе и выводе персонала, воздушной и боевой поддержке.

"Они готовят силы к действиям. Вопрос, который остается, – чего достигать?" – прокомментировал ситуацию бывший генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США и декан Института аэрокосмических исследований Митчелла Дэвид Дептула.

По словам представителя Южного командования США, отвечающего за американские войска в Латинской Америке, ротация оборудования и персонала является стандартной практикой.