WSJ: США стягують спецпризначенців та літаки сил спеціальних операцій ближче до Венесуели

Літак CV-22 Osprey (Фото: Wikipedia)

Цього тижня США перекинули до Карибського басейну значну кількість літаків спеціального призначення, військового персоналу та обладнання. Про це повідомило The Wall Street із посиланням на американських чиновників, знайомих із перебігом подій, і на відкриті дані відстеження польотів.

Щонайменше 10 літаків CV-22 Osprey, які використовуються силами спеціальних операцій, прибули до регіону в понеділок увечері з авіабази Кеннон у штаті Нью-Мексико. Того ж дня до Пуерто-Рико прибули транспортні літаки C-17 з армійських баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

За словами американського чиновника, літаками перевозилися військовий персонал та обладнання. Водночас не уточнюється, які саме типи військ і обладнання були доставлені.

На авіабазі Кеннон дислокується 27 крило спеціальних операцій, у Форт-Кемпбелл –160 авіаційний полк спеціальних операцій та 101 повітряно-десантна дивізія, а перший батальйон 75 полку рейнджерів розміщений на армійському аеродромі Хантер у Форт-Стюарт.

27 крило спеціальних операцій і 160 авіаційний полк спеціальних операцій спеціалізуються на проведенні операцій у зонах підвищеного ризику, зокрема прихованому введенні і виведенні персоналу, повітряній та бойовій підтримці.

"Вони готують сили до дій. Питання, яке залишається, – чого досягати?" – прокоментував ситуацію колишній генерал-лейтенант Військово-повітряних сил США та декан Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла Девід Дептула.

За словами речника Південного командування США, що відповідає за американські війська в Латинській Америці, ротація обладнання та персоналу є стандартною практикою.