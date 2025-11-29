Трамп: Вважайте повністю закритим небо над Венесуелою і навколо неї

Глава Штатів звернувся до авіакомпаній, пілотів та злочинців щодо повітряного простору над латиноамериканською країною

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп закликав вважати закритим небо над і поряд з Венесуелою на тлі протистояння між двома країнами. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Усім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: прошу вважати ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР НАД ВЕНЕСУЕЛОЮ ТА НАВКОЛО НЕЇ ПОВНІСТЮ ЗАКРИТИМ", заявив Трамп (великі літери – як у автора).

Керівник США не навів інших деталей.

Ресурс з відстеження повітряних суден Flightradar24 показує, що над Венесуелою та поряд з нею все ще є літаки:

Співрозмовники газети The New York Times заявили, що минулого тижня Трамп мав телефонну розмову з проросійським диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро, під час якої вони обговорювали можливість зустрітися особисто.

За даними медіа, це відбулось за декілька днів до того, як США визнали Венесуельського диктатора учасником іноземної терористичної організації.