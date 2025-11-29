Трамп: Вважайте повністю закритим небо над Венесуелою і навколо неї
Президент США Дональд Трамп закликав вважати закритим небо над і поряд з Венесуелою на тлі протистояння між двома країнами. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.
"Усім авіакомпаніям, пілотам, наркоторговцям і торговцям людьми: прошу вважати ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР НАД ВЕНЕСУЕЛОЮ ТА НАВКОЛО НЕЇ ПОВНІСТЮ ЗАКРИТИМ", заявив Трамп (великі літери – як у автора).
Керівник США не навів інших деталей.
Ресурс з відстеження повітряних суден Flightradar24 показує, що над Венесуелою та поряд з нею все ще є літаки:
Співрозмовники газети The New York Times заявили, що минулого тижня Трамп мав телефонну розмову з проросійським диктатором Венесуели Ніколасом Мадуро, під час якої вони обговорювали можливість зустрітися особисто.
За даними медіа, це відбулось за декілька днів до того, як США визнали Венесуельського диктатора учасником іноземної терористичної організації.
- 24 жовтня США відправили надзвукові бомбардувальники B-1 до узбережжя Венесуели. Наступного дня Америка скерувала ударну групу з новітнім і найбільшим авіаносцем у Латинську Америку. Це відбулось на тлі ударів США по човнах, котрі, за даними Вашингтону, перевозили наркотики.
- 31 жовтня WP повідомила, що Мадуро, з огляду на військову присутність Штатів у Карибському басейні, звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням зміцнити "зношений військовий потенціал" країни.
- За даними Reuters, 12 листопада Венесуела планувала розгортати зброю, зокрема застаріле російське обладнання, щоб організувати партизанський опір або посіяти хаос у разі повітряного чи наземного нападу США.
- 14 листопада міністр війни Гегсет оголосив про початок масштабної військової операції поблизу Венесуели, яку офіційно представляють як кампанію проти наркотрафіку.
