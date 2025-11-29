Трамп: Считайте полностью закрытым небо над Венесуэлой и вокруг нее
Президент США Дональд Трамп призвал считать закрытым небо над и рядом с Венесуэлой на фоне противостояния между двумя странами. Об этом политик написавший в своей соцсети Truth Social.
"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: прошу считать ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАД ВЕНЕСУЭЛОЙ И ВОКРУГ НЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫМ", заявил Трамп (большие буквы – как у автора).
Руководитель США не привел других деталей.
Ресурс по отслеживанию воздушных судов Flightradar24 показывает, что над Венесуэлой и рядом с ней все еще есть самолеты:
Собеседники газеты The New York Times заявили, что на прошлой неделе Трамп имел звонок с пророссийским диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, во время которой они обсуждали возможность встретиться лично.
По данным медиа, это произошло за несколько дней до того, как США признали Венесуэльского диктатора участником иностранной террористической организации.
- 24 октября США отправили сверхзвуковые бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы. На следующий день Америка направила ударную группу с новейшим и самым большим авианосцем в Латинскую Америку. Это произошло на фоне ударов США по лодкам, которые, по данным Вашингтона, перевозили наркотики.
- 31 октября WP сообщила, что Мадуро, учитывая военное присутствие Штатов в Карибском бассейне, обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой укрепить "изношенный военный потенциал" страны.
- По данным Reuters, 12 ноября Венесуэла планировала развертывать оружие, в частности устаревшее российское оборудование, чтобы организовать партизанское сопротивление или посеять хаос в случае воздушного или наземного нападения США.
- 14 ноября министр войны Гегсет объявил о начале масштабной военной операции вблизи Венесуэлы, которую официально позиционируют как кампанию против наркотрафика.
