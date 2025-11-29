Трамп: Считайте полностью закрытым небо над Венесуэлой и вокруг нее

Глава Штатов обратился к авиакомпаниям, пилотам и преступникам насчет воздушного пространства над латиноамериканской страной

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп призвал считать закрытым небо над и рядом с Венесуэлой на фоне противостояния между двумя странами. Об этом политик написавший в своей соцсети Truth Social.

"Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: прошу считать ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО НАД ВЕНЕСУЭЛОЙ И ВОКРУГ НЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫМ", заявил Трамп (большие буквы – как у автора).

Руководитель США не привел других деталей.

Ресурс по отслеживанию воздушных судов Flightradar24 показывает, что над Венесуэлой и рядом с ней все еще есть самолеты:

Собеседники газеты The New York Times заявили, что на прошлой неделе Трамп имел звонок с пророссийским диктатором Венесуэлы Николасом Мадуро, во время которой они обсуждали возможность встретиться лично.

По данным медиа, это произошло за несколько дней до того, как США признали Венесуэльского диктатора участником иностранной террористической организации.