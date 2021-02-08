YouTube разблокировал видео с "отравителем" Навального

На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального разблокировали видео, на котором он якобы общался со своим отравителем из ФСБ России.

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Видео было недоступно по меньшей мере на протяжении пяти часов. На сайте YouTube блокировка ролика объяснялась жалобой пользователя ViacomCBS на несоблюдение авторских прав — якобы некоторые материалы из ролика принадлежат ему.

ViacomCBS – это американский медиаконгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Среди активов компании – сеть CBS, Nickelodeon, MTV, британский 5 канал, Showtime, Paramount Pictures, Bellator MMA и множество других.

Вадим Ребрина

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