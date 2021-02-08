UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В YouTube заблокировали видео разговора Навального "с отравителем из ФСБ"

08.02.2021, 12:11
В YouTube заблокировали видео разговора Навального
Алексей Навальный (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального заблокировали видео, на котором он якобы общался со своим отравителем из ФСБ России.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" с 27,6 млн просмотров недоступно. Указано, что некоторые материалы из ролика принадлежат "пользователю ViacomCBS" – и он заблокировал их показ для соблюдения авторских прав.

ViacomCBS – это американский медиаконгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Среди активов компании – сеть CBS, Nickelodeon, MTV, британский 5 канал, Showtime, Paramount Pictures, Bellator MMA и множество других.

Пока неясно, какой именно фрагмент видео стал причиной жалобы "пользователя ViacomCBS".

Читайте также: Команда Навального отказалась от проведения массовых митингов в ближайшее время

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
алексей навальный YouTube фсб видео ViacomCBS блокировка отравление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 