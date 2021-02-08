В YouTube заблокировали видео разговора Навального "с отравителем из ФСБ"

На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального заблокировали видео, на котором он якобы общался со своим отравителем из ФСБ России.

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Сейчас видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" с 27,6 млн просмотров недоступно. Указано, что некоторые материалы из ролика принадлежат "пользователю ViacomCBS" – и он заблокировал их показ для соблюдения авторских прав.

ViacomCBS – это американский медиаконгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Среди активов компании – сеть CBS, Nickelodeon, MTV, британский 5 канал, Showtime, Paramount Pictures, Bellator MMA и множество других.

Пока неясно, какой именно фрагмент видео стал причиной жалобы "пользователя ViacomCBS".

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Марк Сировой

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