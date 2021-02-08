В YouTube заблокировали видео разговора Навального "с отравителем из ФСБ"
На YouTube-канале российского оппозиционера Алексея Навального заблокировали видео, на котором он якобы общался со своим отравителем из ФСБ России.
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Сейчас видео под названием "Я позвонил своему убийце. Он признался" с 27,6 млн просмотров недоступно. Указано, что некоторые материалы из ролика принадлежат "пользователю ViacomCBS" – и он заблокировал их показ для соблюдения авторских прав.
ViacomCBS – это американский медиаконгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Среди активов компании – сеть CBS, Nickelodeon, MTV, британский 5 канал, Showtime, Paramount Pictures, Bellator MMA и множество других.
Пока неясно, какой именно фрагмент видео стал причиной жалобы "пользователя ViacomCBS".
- 20 августа 2020-го Навального отравили, 22 числа его вывезли на лечение в Германию. Немецкие врачи заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", подобные ранее использовали российские спецслужбы.
- 14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN опубликовали расследование, в котором говорилось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ РФ. 21 декабря Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, которого назвал сотрудником ФСБ Кудрявцевым. На записи собеседник Навального подтверждает, что помогал уничтожить свидетельства отравления оппозиционера.
- 17 января 2021-го Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а 2 февраля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Он может получить еще один тюремный срок за якобы "клевету на ветерана".
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