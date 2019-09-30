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Дело Трампа. Информатору грозит опасность - за него дают $50000

Дело Трампа. Информатору грозит опасность - за него дают $50000 - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
30.09.2019, 21:40

Два сторонника Трампа пообещали $50 000 тем, кто предоставит информацию о личности информатора

Юристы агента, который раскрыл содержание разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, опасаются за безопасность своего клиента. Об этом сообщает BBC.

На прошлой неделе издание Los Angeles Times опубликовало аудиозапись, на которой слышно, как Трамп требует от подчиненных узнать, кто написал жалобу.

Отмечается, что президент США также намекнул на практику казни шпионов, которая существовала в прошлом: "Вы же знаете, что мы делали в старые времена, когда были умными? Шпионы, измена - мы боролись с этим немного по-другому, чем делаем это сейчас".

Именно эти слова Трампа вызывают беспокойство у юристов информатора.

"События прошлой недели усилили нашу обеспокоенность тем, что личность нашего клиента будет раскрыта и это причинит ему вред", - говорится в заявлении адвокатов.

Они также упоминают о "вознаграждении" в $50 000, которые два сторонника Трампа уже пообещали тем, кто предоставит информацию о личности информатора.

"К сожалению, мы ожидаем, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, и становиться для нашего клиента еще более опасной", - добавили адвокаты.

Письмо информатора привело к тому, что Белый дом вынужден был обнародовать стенограмму июльской телефонного разговора обоих президентов.

Личность информатора, о котором идет речь, до сих пор остается неизвестной. По некоторым данным, он является агентом ЦРУ, ранее работавшим в Белом доме.

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