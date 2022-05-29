Завтра Земля пройдет сквозь шлейф обломков кометы, предостерегли в NASA

Завтра или послезавтра Земля пройдет сквозь шлейф обломков кометы 73P/Швассмана–Вахмана, которые образовались при ее распаде еще в 2006 году. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США пишут, что возможно наблюдение метеорного дождя.

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Однако там предостерегли – "мы не можем быть уверены, что увидим; можем только надеяться, что это может быть зрелищно".

Поток заочно назван тау-Геркулиды. Их радиант (точка на небосклоне, откуда "летят" метеоры) – рядом со звездой Арктур.

Еще в 1930 году немецкие астрономы обнаружили комету, известную как SW3, которая совершала оборот вокруг Солнца каждые 5,4 года. Будучи очень тусклой, SW3 не попадала в сводки наблюдений до конца 1970-х, а в 1995 году астрономы поняли, что комета стала примерно в 600 раз ярче и превратилась из слабого пятна в видимую невооруженным глазом во время своего близкого прохода.

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Выяснилось, что SW3 раскололась на несколько частей, буквально "засорив" орбитальный трек обломками. К тому времени, когда она снова прошла мимо нас в 2006 году, этот шлейф состоял из почти 70 обломков – и продолжал фрагментироваться.

Если ученые в этот раз не ошибаются, что практически исключено, в ночь с 30 на раннее утро 31 мая Земля пройдет через этот шлейф.

Обломки SW3, как прогнозируется, будут "очень медленно" сталкиваться с земной атмосферой на скорости "всего" около 16 км/с. То есть метеоры если и будут, то гораздо более "слабые", чем поток эта-Аквариды начала мая.

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"Мы тоже в восторге от метеоритных дождей! Но иногда подобные события не оправдывают ожиданий – так случилось, например, с потоком альфа-Моноцеротид 2019 года. Мы призываем нетерпеливых наблюдателей за небом смотреть дальше заголовков в прессе", – призвали в NASA.

Но по крайней мере некоторые фрагменты кометы движутся достаточно быстро.

В NASA уточнили, что из-за того, что в эти дни Луна будет "новая", лунный свет не будет мешать наблюдать метеоры.

Евгений Пилипенко

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