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Заявление Вышеградской четверки по России смягчили из-за Орбана: что было в жесткой версии

27.04.2021, 17:10
Заявление Вышеградской четверки по России смягчили из-за Орбана: что было в жесткой версии - Фото
Виктор Орбан (Фото: EPA-EFE/SZILARD KOSZTICSAK)

Заявление Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия), с которым страны выступили 26 апреля по поводу участия спецслужб России в подрыве военных складов в Чехии в 2014 году, в изначальной версии было более жестким. Однако из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его пришлось смягчить. Об этом сообщает Euroactive.

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В первоначальной версии декларации, разработанной Польшей, был призыв к отмене проекта газопровода Северный поток-2 и выражение решительной поддержку Украине и Беларуси. В заявлении говорилось, что Северный поток-2 отрицательно скажется на энергетической безопасности Европы.

Как отмечается, Орбан, известный своей дружественной позицией по отношению к Москве, счел неприемлемым резкий тон этого варианта заявления V4, и окончательный текст декларации солидарности V4 с Чехией сократили.

"Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные и насильственные действия, совершаемые оперативниками российской разведки. Мы не позволим этой деятельности разделить Европу. Страны Вышеградской группы полны решимости принять меры вместе с другими государствами-членами Европейского союза для повышения нашей стабильности", – заявили премьер-министры V4.

СПРАВКА. Северный поток-2 – российский газопровод, который строится в обход Украины с 2018 года. Его прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию. Стоимость строительства оценивают в $ 9,5 млрд евро. Единственным акционером проекта является ОАО "Газпром". При этом пять европейских компаний обещали профинансировать 50% стоимости проекта. В декабре 2019 года строительство приостановили из-за санкций США. Тогда газопровод был построен на 96%. В США считают, что газопровод создаст зависимость Германии от российского газа. Лично президент Джо Байден считает проект "плохой идеей".

Читайте также: Северный поток-2. Как Газпром хочет спасти газопровод Путина от санкций США. Три сценария

Наталия Медведева
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чехия виктор орбан врбетица вышеградская группа
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