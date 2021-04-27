Заявление Вышеградской четверки по России смягчили из-за Орбана: что было в жесткой версии
Заявление Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия), с которым страны выступили 26 апреля по поводу участия спецслужб России в подрыве военных складов в Чехии в 2014 году, в изначальной версии было более жестким. Однако из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его пришлось смягчить. Об этом сообщает Euroactive.
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В первоначальной версии декларации, разработанной Польшей, был призыв к отмене проекта газопровода Северный поток-2 и выражение решительной поддержку Украине и Беларуси. В заявлении говорилось, что Северный поток-2 отрицательно скажется на энергетической безопасности Европы.
Как отмечается, Орбан, известный своей дружественной позицией по отношению к Москве, счел неприемлемым резкий тон этого варианта заявления V4, и окончательный текст декларации солидарности V4 с Чехией сократили.
"Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные и насильственные действия, совершаемые оперативниками российской разведки. Мы не позволим этой деятельности разделить Европу. Страны Вышеградской группы полны решимости принять меры вместе с другими государствами-членами Европейского союза для повышения нашей стабильности", – заявили премьер-министры V4.
- В апреле 2021 года между Россией и Чехией возник дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.
- Евросоюз поддержал действия Чехии.
- 26 апреля страны Вышеградской четверки выступили с заявлением, осуждающим действия России.
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