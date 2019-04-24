Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 08:50

Зять Трампа: Расследование Мюллера навредило США больше, чем РФ

Зять Трампа: Расследование Мюллера навредило США больше, чем РФ - Фото
Джаред Кушнер (фото - EPA)

По словам Джареда Кушнера, "спекуляции" вокруг вмешательства России в выборы президента значительно повлияли на демократию в США

Реклама
Реклама

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло больше вреда, чем само вмешательство России в выборы президента. Об этом заявил старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, сообщает The Hill.

Кушнер признал, что Россия совершила "ужасную вещь", купив рекламу на Facebook для того, чтобы "посеять инакомыслие".

Реклама

"Я думаю, что расследования и все спекуляции, произошедшие за последние два года, оказали на нашу демократию гораздо большее влияние, чем пара рекламных объявлений на Facebook", - сказал Кушнер.

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

Читайте также: Трамп-Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Роберт Мюллер, дональд трамп, джаред кушнер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 