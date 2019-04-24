Зять Трампа: Расследование Мюллера навредило США больше, чем РФ

Джаред Кушнер (фото - EPA)

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера нанесло больше вреда, чем само вмешательство России в выборы президента. Об этом заявил старший советник и зять президента США Джаред Кушнер, сообщает The Hill.

Кушнер признал, что Россия совершила "ужасную вещь", купив рекламу на Facebook для того, чтобы "посеять инакомыслие".

Реклама

"Я думаю, что расследования и все спекуляции, произошедшие за последние два года, оказали на нашу демократию гораздо большее влияние, чем пара рекламных объявлений на Facebook", - сказал Кушнер.

Ранее сообщалось, что некоторые политики-демократы заявили о возможности импичмента Дональда Трампа после публикации отчета специального прокурора Мюллера.

19 апреля 2019 года Трамп прокомментировал опубликованный 18 апреля отчет по итогам расследования специального прокурора, назвав документ "полной ерундой", а самого прокурора "безумным Мюллером".

Читайте также: Трамп-Мюллеру: "Game over". Главная тема в США - коротко