Протесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фото

Массовые акции протеста в Беларуси, которые вспыхнули после дня выборов президента, не затихают второй день. Вчера, 10 августа, люди снова вышли на улицы - преимущественно с 19:00, как и просили оппозиционные ресурсы.
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Незадолго до этого силовики начали задержания и избиения демонстрантов, в том числе у стелы "Минск - город-герой" в столице страны. Около станции метро "Пушкинская", как сообщили ресурсы оппозиции, ночью несколько людей якобы получили тяжелые травмы в противостоянии с силовиками.
Время от времени в сети выкладывают фото и видео, где отдельные правоохранители отказываются бить и задерживать людей. Эти случаи, однако, пока единичные.
Ближе к утру спецподразделения МВД, зачистив "горячие точки" сопротивления и дождавшись, когда протестующие сами начали расходиться по домам, выехали из центра Минска.
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Фото: Наша ніва, TUT.by, Белсат