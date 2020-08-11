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11.08.2020, 07:54

Протесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фото

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Протесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фото
Протесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фото
Протесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фотоПротесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фото

К утру противостояния затихли, однако оппозиция призывает людей к недельной общенациональной забастовке и продолжению протестов

Массовые акции протеста в Беларуси, которые вспыхнули после дня выборов президента, не затихают второй день. Вчера, 10 августа, люди снова вышли на улицы - преимущественно с 19:00, как и просили оппозиционные ресурсы. 

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Незадолго до этого силовики начали задержания и избиения демонстрантов, в том числе у стелы "Минск - город-герой" в столице страны. Около станции метро "Пушкинская", как сообщили ресурсы оппозиции, ночью несколько людей якобы получили тяжелые травмы в противостоянии с силовиками.

Время от времени в сети выкладывают фото и видео, где отдельные правоохранители отказываются бить и задерживать людей. Эти случаи, однако, пока единичные.

Ближе к утру спецподразделения МВД, зачистив "горячие точки" сопротивления и дождавшись, когда протестующие сами начали расходиться по домам, выехали из центра Минска.

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.
  • Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.
  • В Беларуси с 9 августа перебои со связью.
  • Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости.

Смотрите видео: Вторая ночь протестов в Беларуси. Разгоны стали более жестокими – 10 роликов

Фото: Наша ніва, TUT.by, Белсат

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Теги: беларусь, протест, репрессии, задержание, избиение, минск, автозак, ОМОН
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