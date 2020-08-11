Протесты в Беларуси. ОМОН и военные против людей: около полусотни фото

Массовые акции протеста в Беларуси, которые вспыхнули после дня выборов президента, не затихают второй день. Вчера, 10 августа, люди снова вышли на улицы - преимущественно с 19:00, как и просили оппозиционные ресурсы.

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Незадолго до этого силовики начали задержания и избиения демонстрантов, в том числе у стелы "Минск - город-герой" в столице страны. Около станции метро "Пушкинская", как сообщили ресурсы оппозиции, ночью несколько людей якобы получили тяжелые травмы в противостоянии с силовиками.

Время от времени в сети выкладывают фото и видео, где отдельные правоохранители отказываются бить и задерживать людей. Эти случаи, однако, пока единичные.

Ближе к утру спецподразделения МВД, зачистив "горячие точки" сопротивления и дождавшись, когда протестующие сами начали расходиться по домам, выехали из центра Минска.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но к онкурент Лукашенко по выборам Т ихановская отказалась от участия в акциях протеста.

объявил Оппозиция не признала его победу, но к отказалась Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.

вышли на протесты Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах. В Беларуси с 9 августа перебои со связью.

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Фото: Наша ніва, TUT.by, Белсат