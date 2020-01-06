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06.01.2020, 15:05

Сотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фото

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Сотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фото
Сотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фото
Сотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фотоСотни тысяч человек в Иране прощаются с генералом Сулеймани: фото

Правительство Ирана объявило 6 января выходным днем

В Тегеране сотни тысяч человек приняли участие в церемонии прощания с командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генералом Касемом Сулеймани, убитым в Ираке в результате американского ракетного удара. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Рано утром 6 января тысячи людей собрались на поминальную церемонию, проходившую на территории Тегеранского университета. Церемония транслировалась в прямом телеэфире почти по всем каналам телевидения Ирана.

Затем тело Сулеймани перенесли на площадь Асади в западной части Тегерана. По маршруту следования траурной процессии выстроились сотни тысяч людей. Молитву над телом Сулеймани вознес и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. По завершении молитвы собравшиеся стали выкрикивать: "Смерть Америке!"

Правительство Ирана объявило понедельник выходным днем, чтобы позволить проститься с Сулеймани всем желающим. Многие улицы в центре Тегерана закрыты для движения автомобилей, не работают школы и вузы.

Из Тегерана тело Сулеймани доставят в священный для шиитов город Кум, где возле одного из мавзолеев также пройдет траурная церемония.

Похороны Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана.

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Теги: Иран, Касем Сулеймани
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