"F..ck em". Де Ниро высказался о Трампе в прямом эфире: видео

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро в прямом эфире телеканала CNN резко критически высказался о президенте США Дональде Трампе и выругался в адрес его сторонников.
"Это человек не должен быть президентом. Точка", - сказал де Ниро.
Ведущий ответил, что такие слова могут вызвать недовольства сторонников Трампа, которых много, например, на канале Fox. На что актер дважды сказал: "Fuck em", а потом извинился.
Ведущий сказал, что CNN - кабельный канал и использование в его эфире нецензурных выражений не является нарушением закона, но отметил, что разговор идет в воскресное утро.
На это Де Ниро сказал, продолжая говорить о Трампе: "Это человек как ганстер. И он не останавливается - говорит и действует, снова и снова. Это ужасно, это ужасная ситуация. Мы оказались в ужасной ситуации. И этот человек продолжает и продолжает, и его не останавливают".
—@BrianStelter asks Robert De Niro about criticism he gets from Fox for speaking out against Trump.— Oliver Darcy (@oliverdarcy) September 29, 2019
"Fuck em," De Niro replies. "Fuck em."
Stelter reminds him, "This is cable, so it's not an FCC violation, but it is still a Sunday morning." pic.twitter.com/9IOo1VvXCM
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