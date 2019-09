"F..ck em". Де Ниро высказался о Трампе в прямом эфире: видео

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро в прямом эфире телеканала CNN резко критически высказался о президенте США Дональде Трампе и выругался в адрес его сторонников.

"Это человек не должен быть президентом. Точка", - сказал де Ниро.

Ведущий ответил, что такие слова могут вызвать недовольства сторонников Трампа, которых много, например, на канале Fox. На что актер дважды сказал: "Fuck em", а потом извинился.

Ведущий сказал, что CNN - кабельный канал и использование в его эфире нецензурных выражений не является нарушением закона, но отметил, что разговор идет в воскресное утро.

На это Де Ниро сказал, продолжая говорить о Трампе: "Это человек как ганстер. И он не останавливается - говорит и действует, снова и снова. Это ужасно, это ужасная ситуация. Мы оказались в ужасной ситуации. И этот человек продолжает и продолжает, и его не останавливают".

—@BrianStelter asks Robert De Niro about criticism he gets from Fox for speaking out against Trump.



"Fuck em," De Niro replies. "Fuck em."



Stelter reminds him, "This is cable, so it's not an FCC violation, but it is still a Sunday morning." pic.twitter.com/9IOo1VvXCM