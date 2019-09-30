"F..ck em". Де Ниро высказался о Трампе в прямом эфире: видео

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Знаменитый актер сравнил действующего президента США с гангстером

Знаменитый голливудский актер Роберт Де Ниро в прямом эфире телеканала CNN резко критически высказался о президенте США Дональде Трампе и выругался в адрес его сторонников. 

"Это человек не должен быть президентом. Точка", - сказал де Ниро.

Ведущий ответил, что такие слова могут вызвать недовольства сторонников Трампа, которых много, например, на канале Fox. На что актер дважды сказал: "Fuck em", а потом извинился.

Ведущий сказал, что CNN - кабельный канал и использование в его эфире нецензурных выражений не является нарушением закона, но отметил, что разговор идет в воскресное утро.

На это Де Ниро сказал, продолжая говорить о Трампе: "Это человек как ганстер. И он не останавливается - говорит и действует, снова и снова. Это ужасно, это ужасная ситуация. Мы оказались в ужасной ситуации. И этот человек продолжает и продолжает, и его не останавливают".

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Теги: дональд трамп, импичмент, роберт де ниро, стенограмма
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