"Нам нужна помощь". Оппонентка Лукашенко выступила на Совбезе ООН – видео

Оппозиционная кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время выступления на Совете безопасности ООН попросила о помощи в борьбе с режимом президента страны Александра Лукашенко. Об этом пишет Настоящее время.

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"Нам нужна помощь ООН. Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть<...>Режим Лукашенко обанкротился в глазах беларуской нации", – сказала она.

Тихановская также попросила ООН осудить насилие против мирных протестующих, а мировое сообщество - ввести санкции против представителей режима и силовиков, причастны к разгонам демонстраций.

Она призвала мировое сообщество прекратить сотрудничество с режимом Лукашенко, так как он, по ее мнению, "больше не представляет Беларусь". По ее мнению, оно означает поддержку нарушения прав человека в Беларуси

Тихановская также призвала к освобождению беларуских политзаключенных, в том числе ее мужа Сергея Тихановского. Она просит, чтобы в Беларусь послали мониторинговые миссии ООН, а ситуацию с правами человека Беларуси обсудили на спецсессии.

"Мы готовы и открыты диалогу со всеми сторонами, всеми странами, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Беларуси", - закончила выступление она.

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