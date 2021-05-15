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Полдня назад запуск ракеты Electron был неудачным. Сейчас летит ракета SpaceX – трансляция видео

15.05.2021, 23:51
Старт ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)
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16 мая в 00:54 ночи по киевскому времени SpaceX отправит на орбиту 52 собственных интернет-спутника вместе с двумя чужими "попутчиками". Эту миссию поддерживает первая ступень ракеты Falcon 9, которая летала уже семь раз.

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В точке старта на Космическом побережье Флориды LC-39A в это время будет ранний вечер – 18:54.

На орбиту отправится ступень B1058; впервые ее использовали меньше года назад, 30 мая 2020-го, крайний раз – 7 апреля. 

Спустя 8,5 минут ступень автономно сядет на одном работающем двигателе на плавучую дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане примерно в 633 км на северо-восток от точки запуска. Процесс покажут в прямой трансляции, в том числе с камеры на 40-метровой ступени.

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Одна створка носового обтекателя летала в миссии SXM-7, другая – NROL-108. Их подберет в океане в 707 км от места старта корабль Shelia Bordelon.

Нынешняя миссия – запуск очередной партии интернет-спутников Starlink. В этот раз их 52 единицы, а не привычные 60, и выведут их не на традиционную промежуточную орбиту 260×280 км (для последующего перехода на круговую 575 км), а на 569×582 км.

Всё из-за двух других пассажиров на борту – спутников Tyvak-0130 и Capella-6 (Whitney 4). Первый, "спутник для астрономических наблюдений в оптическом спектре", повесят на 500-километровой орбите с наклонением 37°. 112-килограммовая "Капелла" оснащена радаром с синтезированной апертурой в Х-диапазоне (антенна 3,5 м), который обеспечивает фото поверхности Земли с разрешением <0,5 м/пиксель. Ее определят на орбиту ~475×600 км с наклонением 53°.

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До выполнения первой очереди проекта Starlink (1584 спутников) останется запустить еще одну миссию. С июля SpaceX начнет регулярно выводить "старлинки" на полярную орбиту.

СПРАВКАStarlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Весной 2018-го затраты на проект оценивались ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что $99, антенна+роутер – $499. В 2021-м Маск хочет удвоить скорость связи Starlink. На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

Евгений Пилипенко
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