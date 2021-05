16 мая в 00:54 ночи по киевскому времени SpaceX отправит на орбиту 52 собственных интернет-спутника вместе с двумя чужими "попутчиками". Эту миссию поддерживает первая ступень ракеты Falcon 9, которая летала уже семь раз.

В точке старта на Космическом побережье Флориды LC-39A в это время будет ранний вечер – 18:54.

На орбиту отправится ступень B1058; впервые ее использовали меньше года назад, 30 мая 2020-го, крайний раз – 7 апреля.

Спустя 8,5 минут ступень автономно сядет на одном работающем двигателе на плавучую дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане примерно в 633 км на северо-восток от точки запуска. Процесс покажут в прямой трансляции, в том числе с камеры на 40-метровой ступени.

Одна створка носового обтекателя летала в миссии SXM-7, другая – NROL-108. Их подберет в океане в 707 км от места старта корабль Shelia Bordelon.

Нынешняя миссия – запуск очередной партии интернет-спутников Starlink. В этот раз их 52 единицы, а не привычные 60, и выведут их не на традиционную промежуточную орбиту 260×280 км (для последующего перехода на круговую 575 км), а на 569×582 км.

Всё из-за двух других пассажиров на борту – спутников Tyvak-0130 и Capella-6 (Whitney 4). Первый, "спутник для астрономических наблюдений в оптическом спектре", повесят на 500-километровой орбите с наклонением 37°. 112-килограммовая "Капелла" оснащена радаром с синтезированной апертурой в Х-диапазоне (антенна 3,5 м), который обеспечивает фото поверхности Земли с разрешением <0,5 м/пиксель. Ее определят на орбиту ~475×600 км с наклонением 53°.

До выполнения первой очереди проекта Starlink (1584 спутников) останется запустить еще одну миссию. С июля SpaceX начнет регулярно выводить "старлинки" на полярную орбиту.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

Евгений Пилипенко

