После 10 лет проектирования и изготовления основной модуль центрального соленоида, крупнейшего из электромагнитов Международного экспериментального термоядерного реактора, будет отгружен General Atomics в Сан-Диего. "Сердце" ITER перевезут в Хьюстон, погрузят на судно до Марселя, а оттуда к сентябрю доставят в исследовательский центр Кадараш в 60 км от порта.
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Более чем 1000-тонный центральный соленоид будет состоять из шести модулей. В собранном виде он будет 18 м в высоту и 4,25 м в ширину. Опорная конструкция для него должна выдерживать силы, в два раза превышающие тягу при взлете космического челнока Space Shuttle. Пиковый показатель его магнитной индукции достигнет 13 Тесла, что в сотни тысяч раз больше показателя магнитного поля Земли.
Сила соленоида "достаточно велика, чтобы поднять авианосец на два метра в воздух", пишет Phys. Его задача – вызвать мощный ток в 15 млн ампер в плазме, удерживать ее благодаря этому в заданной форме и контролировать реакцию синтеза во время 400-секундных импульсов.
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В каждом из модулей – по пять километров сверхпроводящего ниобий-оловянного кабеля в стальной оболочке, который намотан на плоские многослойные "блины".
Эту конструкцию 10,5 дней "запекают" в конвекционной печи при 570°C и еще четыре дня при 650°C, после чего витки оборачивают в 25 слоев изоляции из стекловолокна и каптона, помещают в форму и под вакуумом заливают 3800 л эпоксидной смолы для пропитки. После затвердевания при 650°C смола скрепляет весь модуль в единую конструктивную единицу.
Далее модуль подвергается серии экстремальных испытаний, в том числе для получения сверхпроводимости.
На середину июня ITER построен почти на 75%. За последние 15 месяцев первые узлы начали прибывать во Францию с трех континентов. Пять дополнительных модулей центрального соленоида плюс один запасной находятся на разных стадиях сборки. Второй модуль отправят в августе. Конструкцию соберут вместе в 2023–2024 годах.
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Реактор будет генерировать 500 МВт, что более чем в 30 раз превышает текущий рекорд на токамаке JET в Британии. ITER не будет вырабатывать электроэнергию для потребителей: это испытательный реактор.
- В конце 2015-го в Германии успешно прошли тестовые пуски термоядерного реактора Wendelstein 7-X Stellarator, в начале февраля 2016-го там получили первый образец водородной плазмы. В то же время в Китае успешно испытали свой термоядерный реактор.
- В начале 2016-го в США в четыре раза подняли КПД реактора термоядерного синтеза.
- Под конец 2019-го канадский стартап General Fusion получил $100 млн на реактор ядерного синтеза.
- В Украине планируют внедрять малые атомные реакторы NuScale.
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