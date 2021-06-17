После 10 лет проектирования и изготовления основной модуль центрального соленоида, крупнейшего из электромагнитов Международного экспериментального термоядерного реактора, будет отгружен General Atomics в Сан-Диего. "Сердце" ITER перевезут в Хьюстон, погрузят на судно до Марселя, а оттуда к сентябрю доставят в исследовательский центр Кадараш в 60 км от порта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Более чем 1000-тонный центральный соленоид будет состоять из шести модулей. В собранном виде он будет 18 м в высоту и 4,25 м в ширину. Опорная конструкция для него должна выдерживать силы, в два раза превышающие тягу при взлете космического челнока Space Shuttle. Пиковый показатель его магнитной индукции достигнет 13 Тесла, что в сотни тысяч раз больше показателя магнитного поля Земли.

Сила соленоида "достаточно велика, чтобы поднять авианосец на два метра в воздух", пишет Phys. Его задача – вызвать мощный ток в 15 млн ампер в плазме, удерживать ее благодаря этому в заданной форме и контролировать реакцию синтеза во время 400-секундных импульсов.

Читайте также: На коллайдере получили первое вещество после Большого взрыва: оно "похоже" на воду

В каждом из модулей – по пять километров сверхпроводящего ниобий-оловянного кабеля в стальной оболочке, который намотан на плоские многослойные "блины".

Эту конструкцию 10,5 дней "запекают" в конвекционной печи при 570°C и еще четыре дня при 650°C, после чего витки оборачивают в 25 слоев изоляции из стекловолокна и каптона, помещают в форму и под вакуумом заливают 3800 л эпоксидной смолы для пропитки. После затвердевания при 650°C смола скрепляет весь модуль в единую конструктивную единицу.

СПРАВКА. Для создания магнитных полей в токамаке требуется три различных набора магнитов. Внешние катушки вокруг кольца токамака создают тороидальное магнитное поле, удерживая плазму внутри сосуда. Полоидальные катушки контролируют положение и форму плазмы. Центральный соленоид создает мощный тороидальный ток в плазме вокруг тора. Вместе магниты создают невидимую "клетку" для плазмы, которая точно соответствует стенкам токамака. Cхемы конструкции ITER . Для создания магнитных полей в токамаке требуется три различных набора магнитов. Внешние катушки вокруг кольца токамака создают тороидальное магнитное поле, удерживая плазму внутри сосуда. Полоидальные катушки контролируют положение и форму плазмы. Центральный соленоид создает мощный тороидальный ток в плазме вокруг тора. Вместе магниты создают невидимую "клетку" для плазмы, которая точно соответствует стенкам токамака. Cхемы конструкции ITER здесь

Далее модуль подвергается серии экстремальных испытаний, в том числе для получения сверхпроводимости.

На середину июня ITER построен почти на 75%. За последние 15 месяцев первые узлы начали прибывать во Францию с трех континентов. Пять дополнительных модулей центрального соленоида плюс один запасной находятся на разных стадиях сборки. Второй модуль отправят в августе. Конструкцию соберут вместе в 2023–2024 годах.

Читайте также: Обнаружен "совершенно новый" способ получения электричества: что предлагают инженеры MIT

Реактор будет генерировать 500 МВт, что более чем в 30 раз превышает текущий рекорд на токамаке JET в Британии. ITER не будет вырабатывать электроэнергию для потребителей: это испытательный реактор.

Смотрите фото: В США 13-летний школьник построил дома "термоядерный реактор"

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.