"Цепь покаяния" в Минске. От захоронений сталинских репрессий до СИЗО: фото, видео

В Минске вечером 21 августа люди образовали живую цепь длиной около 13 километров, чтобы выразить протест против применения силы к участникам мирных акций протеста и солидарность с пострадавшими. Об этом сообщает Радио Свобода, TUT.BY.

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Участники акции "Цепь покаяния" выстроились от массового захоронения жертв сталинских репрессий в Куропатах до изолятора на Окрестина, в котором силовики жестоко избивали задержанных на протестах после выборов. В ней приняли участие около десяти тысяч человек.

"Это важно - отстаивать свою позицию и продолжать высказывать то, что, что считаешь правильным. Для того, чтобы люди, которые должны это услышать, услышали, и в итоге перестали думать, что мы смирились с ситуацией. Для того, чтобы люди, которые думают, что протест затухает, знали, что это на самом деле - нет, это не так", - отметила одна из участниц акции.

Во многих местах к участникам акции подходили силовики и просили разойтись, предупреждая, что на них могут составить протокол за административное нарушение.

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