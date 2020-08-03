В Мексике взяли главаря картеля "Кувалду": грабили составы с топливом – видео

В Мексике задержан предполагаемый лидер картеля Santa Rosa de Lima, который угрожал президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Вчера, 2 августа, губернатор штата Гуанахуато сообщил о поимке 40-летнего Хосе Антонио Йепеса Ортиса, известного в криминальных кругах по кличке El Marro ("Кувалда").
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Операцию проводили рано утром в двух домах в штате. Вместе с El Marro силы безопасности захватили еще восемь человек, большинство из них – вероятные члены банды. Параллельно была освобождена ранее похищенная бизнесвумен. Найдено много оружия.
"Кувалда" долго время считался организатором резонансных похищений, он также отличался от других главарей уголовного мира, обычно весьма скрытных: записывал ролики с критикой властей и угрозами.
Читайте также: Футбольный матч в мексиканской тюрьме: 16 погибших
Некоторое время ходили слухи, что Ортис намерен объединить силы с картелем "Синалоа" для победы в этой междоусобице криминальных кланов. При этом банда не занималась наркотрафиком: их "специализацией" были рэкет, ограбления заводов и поездов, в первую очередь перевозящих топливо.
Только в 2019 году более 31 000 человек были убиты и тысячи пропали без вести в волне насилия, которая не первый год захлестывает Мексику.
По меньшей мере 23 человека погибли в баре в городе Коацакоалькос, штат Веракрус.
14 октября 2019-го в штате Мичоакан неизвестные, устроив засаду, убили 14 полицейских. Власти направили в город армию.
17 октября того же года отлично вооруженные боевики картеля окружили автомобиль спецназа Мексики и освободили одного из сыновей наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.
21 человек погиб в результате перестрелок 30 ноября и 1 декабря 2019-го между членами картеля и силами безопасности в Вилья Уньон недалеко от границы с Техасом.
В декабре 2019-го мэра мексиканского города расстреляли на рождественской вечеринке.
Видео: MEXIQUEANDO MX