В Мексике взяли главаря картеля "Кувалду": грабили составы с топливом – видео

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Картель "Санта Роза де Лима" орудовал на севере и в центре страны, являясь давним врагом крупного картеля "Халиско"

В Мексике задержан предполагаемый лидер картеля Santa Rosa de Lima, который угрожал президенту страны Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору. Вчера, 2 августа, губернатор штата Гуанахуато сообщил о поимке 40-летнего Хосе Антонио Йепеса Ортиса, известного в криминальных кругах по кличке El Marro ("Кувалда").

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Операцию проводили рано утром в двух домах в штате. Вместе с El Marro силы безопасности захватили еще восемь человек, большинство из них – вероятные члены банды. Параллельно была освобождена ранее похищенная бизнесвумен. Найдено много оружия.

"Кувалда" долго время считался организатором резонансных похищений, он также отличался от других главарей уголовного мира, обычно весьма скрытных: записывал ролики с критикой властей и угрозами.

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Некоторое время ходили слухи, что Ортис намерен объединить силы с картелем "Синалоа" для победы в этой междоусобице криминальных кланов. При этом банда не занималась наркотрафиком: их "специализацией" были рэкет, ограбления заводов и поездов, в первую очередь перевозящих топливо.

Видео: MEXIQUEANDO MX

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Теги: Мексика, наркотики, задержание, картель, El Marro, Кувалда
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