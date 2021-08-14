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В Турции разбился российский пожарный самолет. На его борту было восемь людей видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 16:39
Бе-200 (Фото - ЕРА)
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В районе Аданы разбился пожарный самолет Бе-200, который Турция арендовала у Генерального управления лесного хозяйства России. Об этом пишет Анадолу.

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В район падения самолета уже отправлена поисково-спасательная группа. 

Сообщается, что в турецком регионе из-за удара молнии возник пожар – самолет был отправлен для тушения очага возгорания. 

Издание Hurriyet со ссылкой российское Минобороны пишет, что на борту Бе-200 находилось 8 человек: 5 россиян и 3 турка. 

Станислав Стороженко
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пожар Турция бе-200 авиакрушение
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