В районе Аданы разбился пожарный самолет Бе-200, который Турция арендовала у Генерального управления лесного хозяйства России. Об этом пишет Анадолу.
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В район падения самолета уже отправлена поисково-спасательная группа.
Сообщается, что в турецком регионе из-за удара молнии возник пожар – самолет был отправлен для тушения очага возгорания.
Издание Hurriyet со ссылкой российское Минобороны пишет, что на борту Бе-200 находилось 8 человек: 5 россиян и 3 турка.
- В конце июля на фоне сильной жары в Турции произошли лесные пожары, которые добрались до города Манавгат в курортной провинции Анталия, а позже распространились до курортных Мармариса, Бодрума и других городов на юге Турции. Из некоторых отелей эвакуировали туристов. Украина отправила в Турцию пожарные самолеты и вертолеты.
- 1 августа Эрдоган заявил, что задержали подозреваемого в поджоге леса у Миляса. При этом он сообщил, что пожар у Мармариса начался из-за неосторожного поведения детей.
- Смотрите спутниковые снимки пожаров в Турции, а также фото и видео последствий огня на курортах.
- 12 августа сообщалось, что все крупные пожары в Турции потушены.
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