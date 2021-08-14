В районе Аданы разбился пожарный самолет Бе-200, который Турция арендовала у Генерального управления лесного хозяйства России. Об этом пишет Анадолу.

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В район падения самолета уже отправлена поисково-спасательная группа.

Сообщается, что в турецком регионе из-за удара молнии возник пожар – самолет был отправлен для тушения очага возгорания.

Издание Hurriyet со ссылкой российское Минобороны пишет, что на борту Бе-200 находилось 8 человек: 5 россиян и 3 турка.

Станислав Стороженко

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