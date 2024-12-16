10 главных новостей Украины и мира на 21:00 16 декабря
- СБУ за одну ночь лишила оккупантов нескольких военных складов в Донецкой области – источник. В ночь на 12 декабря дроны Службы безопасности Украины поразили российские военные склады в Донецкой области. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ. По его словам, на одном из складов находились "тысячи боеприпасов для БМП, танков, противотанковые управляемые ракеты, мины, гранаты и миллионы патронов разного калибра". Кроме того, по подтвержденным данным, также был уничтожен расположенный рядом склад горюче-смазочных материалов.
- После статьи о "секретах" 211 понтонно-мостовой бригады Сырский направил туда ВСП. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский решил направить комиссию Военной службы правопорядка в 211 понтонно-мостовую бригаду Сил поддержки ВСУ. Об этом сообщает Генштаб. На время проверки командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ранее появилась статья издания "Украинская правда", в которой, в частности, утверждалось, что крестник комбрига физически издевался над военными из батальона и требовал деньги.
- У Украины уже есть лазерное оружие, которое может сбивать самолеты – командующий Силами беспилотных систем. У Украины уже есть лазерное оружие под названием "Тризуб", которое способно сбивать самолеты, заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. По его словам, Силы беспилотных систем сейчас на пути масштабирования и усиления такого вооружения.
- Трамп: Есть небольшой прогресс в прекращении войны РФ против Украины. Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что у его команды есть "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. По словам Трампа, его команда для достижения мира "приложит все усилия и делает все возможное, и увидим, что произойдет".
- Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Шольцу – будут досрочные выборы. Парламент Германии выразил вотум недоверия действующему канцлеру Олафу Шольцу. Всего 394 из 717 проголосовавших депутатов не выразили доверия действующему главе правительства. Вместо этого доверяют Шольцу только 207 парламентариев, еще 116 воздержались. По предложению канцлера, президент ФРГ может распустить Бундестаг в течение 21 дня, чтобы провести новые выборы.
- Асад сделал первое заявление из Москвы: говорит, что не хотел бежать, но пришлось – и помогли россияне. В Москве бывший диктатор Сирии Башар Асад сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждает, что не планировал покидать страну, и подтвердил, что в итоге бежал он на российском самолете. Об этом говорится в тексте, распространенном асадовской канцелярией.
- ЕС окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России: что туда вошло. Европейский Союз в понедельник, 16 декабря, окончательно утвердил 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер (санкций) против России в связи с ее войной против Украины. В частности, запрещается доступ к европейским портам для 52 судов: танкеров теневого флота и транспортных кораблей, перевозящих военную технику для России или украденное из Украины зерно.
- США угрожают санкциями крупнейшей нефтяной компании Сербии, принадлежащей Газпрому. США готовят санкции против сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которая находится под контролем России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, 50% акций компании принадлежат Газпром нефти, еще 6,15% — Газпрому, тогда как сербскому правительству — только 29,87%.
- ЕС инвестирует более $11 млрд в альтернативу Starlink Илона Маска. Европейский Союз инвестирует 10,6 млрд евро ($11,13 млрд) в создание спутниковой сети IRIS2, состоящей из 290 спутников, которая обеспечит блоку зашифрованное глобальное интернет-соединение, информирует Bloomberg.
- После заявления Трампа о крипторезервах биткоин перевалил за исторические $106 000. Биткоин в ночь на 16 декабря поднялся выше отметки $106 000, установив новый исторический максимум со времени запуска криптовалюты более десяти лет назад. По состоянию на 07:00 криптовалюта спустилась до $104 000.
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