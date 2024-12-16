10 головних новин України та світу на 21:00 16 грудня
- СБУ за одну ніч позбавила окупантів кількох військових складів на Донеччині – джерело. У ніч проти 12 грудня дрони Служби безпеки України уразили російські військові склади у Донецькій області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ. За його словами, на одному зі складів знаходилися "тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру". Крім того, за підтвердженими даними, було знищено також склад пально-мастильних матеріалів, який розташований поруч.
- Після статті про "секрети" 211 понтонно-мостової бригади Сирський скерував туди ВСП. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський вирішив скерувати комісію Військової служби правопорядку до 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ. Про це повідомляє Генштаб. На час перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків. Раніше з'явилася стаття видання "Українська правда", у якій, зокрема, стверджувалося, що похресник комбрига фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші.
- В України вже є лазерна зброя, яка може збивати літаки – командувач Сил безпілотних систем. В України вже є лазерна зброя під назвою "Тризуб", яка здатна збивати літаки, заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. За його словами, Сили безпілотних систем зараз на шляху до масштабування та посилення такого озброєння.
- Трамп: Є невеликий прогрес у припиненні війни РФ проти України. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що його команда має "невеликий прогрес" у намаганні зупинити російсько-українську війну. За словами Трампа, його команда для досягнення миру "докладе всіх зусиль і робить все можливе, і побачимо, що станеться".
- Бундестаг висловив вотум недовіри канцлеру Шольцу – будуть дострокові вибори. Парламент Німеччини висловив вотум недовіри чинному канцлеру Олафу Шольцу. Загалом 394 з 717 депутатів, які проголосували, не висловили довіри чинному голові уряду. Натомість довіряють Шольцу лише 207 парламентарів, ще 116 утрималися. За пропозицією канцлера, президент ФРН може розпустити Бундестаг впродовж 21 дня, щоб провести нові вибори.
- Асад зробив першу заяву з Москви: каже, що не хотів тікати, але довелося – й допомогли росіяни. У Москві колишній диктатор Сирії Башар Асад зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджує, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку. Про це йдеться у тексті, який поширила асадівська канцелярія.
- ЕС остаточно затвердив 15-й пакет санкцій проти Росії: що туди увійшло. Європейський Союз у понеділок, 16 грудня, остаточно затвердив 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів (санкцій) проти Росії у зв'язку з її війною проти України. Зокрема, забороняється доступ до європейських портів для 52 суден: танкерів тіньового флоту і транспортних кораблів, які перевозять військову техніку для Росії або викрадене з України зерно.
- США погрожують санкціями найбільшій нафтовій компанії Сербії, що належить Газпрому. США готують санкції проти сербської компанії "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), яка є під контролем Росії. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич. За його словами, 50% акцій компанії належать Газпром нєфті, ще 6,15% — Газпрому, тоді як сербському уряду — лише 29,87%.
- ЄС інвестує понад $11 млрд в альтернативу Starlink Ілона Маска. Європейський Союз інвестує 10,6 млрд євро ($11,13 млрд) у створення супутникової мережі IRIS2, що складається з 290 супутників, яка забезпечить блокові зашифроване глобальне інтернет-з’єднання, інформує Bloomberg.
- Після заяви Трампа про крипторезерв біткоїн перевалив за історичні $106 000. Біткоїн в ніч проти 16 грудня піднявся за позначку $106 000, встановивши новий історичний максимум з часу запуску криптовалюти понад десять років тому. Станом на 07:00 криптовалюта спустилася до $104 000.
Читайте також головні тексти дня:
Ігри Орбана, Феномен S.T.A.L.K.E.R. 2, Біткоїн ставить на Трампа. Найкращі історії світу
У 95 кварталі не дуже тепло. Чому в рідному місті Зеленського криза з опаленням
Чому жінки заробляють менше — розбираємо гендерний розрив в оплаті праці в Україні
Втрата довіри та підвищення кредитних ставок. Чого чекати від нового податку для банків
Вакансій більшає, а фахівців бракує: як український IT-ринок переживає кризу кадрів