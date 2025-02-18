10 главных новостей Украины и мира на 21:00 18 февраля
- США опубликовали свои договоренности с Россией в Саудовской Аравии: большинство в отношении войны. Среди договоренностей между Соединенными Штатами и РФ, достигнутыми в Саудовской Аравии, есть создание команд высокого уровня для начала работы над прекращением российско-украинской войны способом, приемлемым для всех сторон.
- Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию на март. Ждет США в Киеве. Президент Владимир Зеленский решил перенести визит в Саудовскую Аравию на фоне встречи делегаций США и России. Зеленский заявил, что Украина не хочет, чтобы за ее спиной что-то решали, что касается урегулирования войны.
- Зеленский: Мы не пошли на ультиматумы РФ в начале полномасштабного вторжения, почему должны сейчас? На фоне переговоров между США и Россией Зеленский заявил, что Украина не пошла на ультиматумы РФ в начале полномасштабного вторжения и спросил, откуда такое ощущение, что она пойдет на них сейчас.
- Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и двух нефтеперекачивающих станций в России. В понедельник, 17 февраля, Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России, сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
- Россия активизировалась на фронте и бросает в штурмы все, что может ездить. Российская армия возобновила проведение наступательных действий на ключевых направлениях фронта, воспользовавшись погодными условиями. Об этом LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
- Генсек НАТО объявил о готовности Европы возглавить гарантии безопасности для Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Европы взять на себя обязательство по предоставлению Украине гарантий безопасности. Об этом он написал в Х после неформальной встречи европейских лидеров во Франции.
- ЕС готовит военную помощь Украине на 6 млрд евро – Politico. Страны-члены Европейского союза готовят пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, поскольку они стремятся усилить стратегическую позицию Киева в начале возглавляемых США переговоров с Россией. Об этом заявляет издание Politico со ссылкой на троих анонимных дипломатов ЕС.
- Франция созовет вторую встречу по Украине и безопасности: теперь с другими странами – Reuters. Франция планирует провести вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности Европы 19 февраля, но в этот раз пригласит не бывшие на первом мероприятии европейские страны и союзницу по НАТО Канаду. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники среди дипломатов.
- Индекс украинских акций на Варшавской бирже впервые превысил довоенный уровень. Индекс WIG-Ukraine, отражающий динамику украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE), демонстрирует стремительный рост на фоне последних новостей о мирных переговорах в войне между Украиной и Россией.
- Организатор спектакля со сценой, в которой избивают военного ТЦК, подала заявление на увольнение – детали. Педагог-организатор школьного представления, в котором присутствует сцена избиения военного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), написала заявление на увольнение. Об этом сообщила директор столичной школы №309 Ольга Тимошенко.
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