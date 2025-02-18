10 головних новин України та світу на 21:00 18 лютого
- США опублікували свої домовленості з Росією у Саудівській Аравії: більшість щодо війни. Серед домовленостей між Сполученими Штатами й РФ, досягнутими в Саудівській Аравії, є створення команд високого рівня для початку роботи над припиненням російсько-української війни у спосіб, прийнятний для всіх сторін.
- Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на березень. Чекає США у Києві. Президент Володимир Зеленський вирішив перенести візит до Саудівської Аравії на тлі зустрічі делегацій США та Росії. Зеленський заявив, що Україна не хоче, аби за її спиною щось вирішували, що стосується врегулювання війни.
- Зеленський: Ми не пішли на ультиматуми РФ на початку повномасштабного вторгнення, чому маємо зараз? На тлі переговорів між США та Росією Зеленський заявив, що Україна не пішла на ультиматуми РФ на початку повномасштабного вторгнення й запитав: звідки таке відчуття, що вона піде на них зараз.
- Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ та двох нафтоперекачувальних станцій у Росії. У понеділок, 17 лютого, Сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об’єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури Росії, повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
- Росія активізувалась на фронті і кидає у штурми все, що може їздити. Російська армія відновила проведення наступальних дій на ключових напрямках фронту, скориставшись погодними умовами. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
- Генсек НАТО оголосив про готовність Європи очолити гарантії безпеки для України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність Європи взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні гарантій безпеки. Про це він написав в Х після неформальної зустрічі європейських лідерів у Франції.
- ЄС готує військову допомогу Україні на 6 млрд євро – Politico. Країни-члени Європейського союзу готують пакет військової допомоги для України на суму не менш ніж 6 млрд євро, оскільки вони прагнуть посилити стратегічну позицію Києва на початку очолюваних США переговорів з Росією. Про це заявляє видання Politico з посиланням на трьох анонімних дипломатів ЄС.
- Франція скличе другу зустріч щодо України та безпеки: тепер з іншими країнами – Reuters. Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та безпеки Європи 19 лютого, але цього разу запросить європейські країни, що не були на першому заході, та союзницю по НАТО Канаду. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на анонімні джерела серед дипломатів.
- Індекс українських акцій на Варшавській біржі вперше перевищив довоєнний рівень. Індекс WIG-Ukraine, який відображає динаміку українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), демонструє стрімке зростання на тлі останніх новин про можливі мирні переговори у війні між Україною та Росією.
- Організаторка вистави зі сценою, в якій б’ють військового ТЦК, подала заяву на звільнення – деталі. Педагогиня-організаторка шкільної вистави, у якій присутня сцена побиття військового Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), написала заяву на звільнення. Про це повідомила директорка столичної школи №309 Ольга Тимошенко.
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