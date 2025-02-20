10 главных новостей Украины и мира на 21:00 20 февраля
- "Готовы работать 24/7". Зеленский говорил с Келлогом о соглашении по поводу полезных ископаемых. Президент Владимир Зеленский и спецпосланник лидера США Кит Келлог обсудили возможное соглашение между странами по поводу полезных ископаемых. По словам главы государства, Украина предложила "быстрый и наиболее конструктивный" путь для достижения результата – и команда страны готова к "работе 24/7".
- Трамп снова жалуется на Зеленского. Говорит, тот спал, когда приехал министр финансов США. Президент США Дональд Трамп продолжает критиковать украинского коллегу Зеленского – на этот раз в якобы грубом обращении с американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киеве, когда тот приехал подписывать соглашение о полезных ископаемых.
- Россия запустила по Украине более 160 дронов и ракеты: есть последствия в пяти регионах. В ночь на 20 февраля Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив к 14 ракетам и 161 ударному дрону. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 80 БПЛА, сообщили в воздушных силах Украины.
- "Хотят остановить добычу": Россия обстреляла газовую инфраструктуру Украины. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ночью Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по газовой инфраструктуре Украины. По его словам, повреждения получили производственные мощности, однако он не уточнил, в каком именно регионе.
- Буданов о прекращении огня в 2025 году: Думаю, это произойдет. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что прекращение огня между Украиной и Россией может быть достигнуто в 2025 году.
- Стармер повезет в Трамп стратегию развертывания войск Европы в Украине – The Telegraph. Премьер Британии Кир Стармер представит президенту США Трампу план отправки в 30 000 европейских военных в Украину, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на осведомленных собеседников.
- Гегсет "ошеломил" Украину заявлением о сворачивании части войск США в Европе – NBC. Глава Пентагона Пит Гегсет во время личного общения "ошеломил" украинцев, когда на встрече с президентом Зеленским сказал о возможном сокращении контингента американских войск в Европе. Об этом пишет NBC в статье, которая основывается на интервью с более чем 12 чиновниками США, Европы и других людей, знакомых с переговорами.
- Трамп заявил о наличии у России "козырей" на переговорах по прекращению войны. Президент США Трамп заявил о наличии у РФ "козырей" в виде захваченных территорий на потенциальных переговорах по окончании российско-украинской войны.
- Россияне обстреляли автомобиль и сортировочный центр Укрпошти в Херсоне – фото. Российские войска продолжают обстреливать Херсонскую область, нанося удары по гражданской инфраструктуре. 19 февраля в результате атаки был уничтожен автомобиль Укрпочты, направлявшийся в Станислав, а утром 20 февраля поврежден сортировочный центр компании в Херсоне.
- Минобороны выделило 44 млрд грн на FPV-дроны для армии, в том числе на оптоволокне. В 2025 году Министерство обороны планирует потратить 44 млрд грн на закупку FPV-дронов, в том числе на оптоволокне. Об этом сообщил директор департамента политики закупок МО Глеб Каневский.
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