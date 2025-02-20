10 головних новин України та світу на 21:00 20 лютого
- "Готові працювати 24/7". Зеленський говорив з Келлогом про угоду щодо корисних копалин. Президент Володимир Зеленський та спецпосланець лідера США Кіт Келлог обговорили можливу угоду між країнами щодо корисних копалин. За словами голови держави, Україна запропонувала "найшвидший і найбільш конструктивний" шлях для досягнення результату – і команда країни готова до "роботи 24/7".
- Трамп знову скаржиться на Зеленського. Каже, той спав, коли приїхав міністр фінансів США. Президент США Дональд Трамп продовжує критикувати українського колегу Зеленського – цього разу в нібито грубому поводженні з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом у Києві, коли той приїхав підписувати угоду про корисні копалини.
- Росія запустила по Україні понад 160 дронів та ракети: є наслідки в п'яти регіонах. У ніч проти 20 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши 14 ракет і 161 ударний дрон. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 80 БпЛА, повідомили у Повітряних силах України.
- "Хочуть зупинити видобуток": Росія обстріляла газову інфраструктуру України. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що вночі Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України. За його словами, пошкоджень зазнали виробничі потужності, проте він не уточнив, у якому саме регіоні.
- Буданов про припинення вогню у 2025 році: Думаю, це станеться. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що припинення вогню між Україною та Росією можна досягти 2025 року.
- Стармер повезе до Трампа стратегію розгортання військ Європи в Україні – The Telegraph. Прем’єр Британії Кір Стармер представить президенту США Трампу план відправлення до 30 000 європейських військових до України, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання. Про це пише The Telegraph із посиланням на обізнаних співрозмовників.
- Гегсет "приголомшив" Україну заявою про згортання частини військ США в Європі – NBC. Очільник Пентагону Піт Гегсет під час особистого спілкування "приголомшив" українців, коли на зустрічі з президентом Зеленським сказав про можливе скорочення контингенту американських військ в Європі. Про це пише NBC у статті, що ґрунтується на інтерв’ю з понад 12 чиновниками США, Європи та інших людей, знайомих із переговорами.
- Трамп заявив про наявність у Росії "козирів" на переговорах щодо припинення війни. Президент США Трамп заявив про наявність у РФ "козирів" у вигляді захоплених територій на потенційних переговорах щодо закінчення російсько-української війни.
- Росіяни обстріляли автомобіль та сортувальний центр Укрпошти в Херсоні – фото. Російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. 19 лютого внаслідок атаки було знищено автомобіль Укрпошти, що прямував до Станіслава, а вранці 20 лютого пошкоджено сортувальний центр компанії в Херсоні.
- Міноборони виділило 44 млрд грн на FPV-дрони для армії, зокрема на оптоволокні. У 2025 році Міністерство оборони планує витратити 44 млрд грн на закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні. Про це повідомив директор департаменту політики закупівель МО Гліб Канєвський.
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