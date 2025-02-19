12 главных новостей Украины и мира на 22:00 19 февраля
- Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера "диктатором без выборов". Ранее он заявил, что рейтинг Зеленского вроде бы упал до 4%. Президент Украины отметил, что американский лидер озвучил российскую дезинформацию.
- "Быть с миром или быть с Путиным". Первые заявления Зеленского после спора с Трампом. Президент Зеленский поблагодарил за поддержку на фоне своего публичного спора с Трампом. В вечернем обращении глава государства сообщил, что на завтра запланирована его встреча со спецпосланником лидера США Китом Келлогом, а также отметил, что рассчитывает на прагматизм Америки, и что сильнейшим нужно избрать мир, а не российского диктатора Владимира Путина.
- Зеленский: Команда Трампа выводит из изоляции Путина, чему русские очень радуются. Президент Зеленский считает, что Соединенные Штаты помогли России и диктатору страны Путину выйти из международной изоляции.
- Россия запустила БпЛА по густонаселенному району Одессы: люди без тепла и света – видео. В ночь на 19 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками Одессу, в результате чего разрушены более полутысячи домов и другие объекты остались без тепла и света.
- Одесса второй день подряд под атакой беспилотников РФ – слышны взрывы. Вечером 19 февраля снова Одесса оказалась под российской дроновой атакой, в городе слышны взрывы.
- Заявление Путина о наступлении на Сумскую область является ложью, там уничтожен ДРГ – Центр при Совете по нацбезопасности. Заявление диктатора Путина о якобы широкомасштабном наступлении россиян на Сумскую область является ложью, была попытка захода диверсантов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
- Подозревают генералов: разоблачена схема на 246 млн грн при разработке системы "Дзвін". Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 млн грн. Речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "Дзвін".
- Теракт в Николаеве 14 февраля. СБУ заявила о задержании четырех несовершеннолетних агентов России. Правоохранители задержали четырех несовершеннолетних юношей, которые, по версии следствия, по заказу России готовили теракт в центре Николаева 14 февраля.
- "Не субъективируйте". Зеленский заявил, что санкции были наложены не лично на Порошенко. Санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены не лично против Петра Порошенко. Так на вопрос корреспондентки LIGA.net на пресс-конференции ответил президент Зеленский, призвав "не субъективировать" пятого президента в этом контексте.
- Послы ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России: они коснутся нефти и алюминия. Представители стран ЕС согласовали 16 пакет санкций против России, пишет Financial Times. Новые ограничения направлены против алюминиевой промышленности России и еще больше усиливают ограничения на экспорт российской нефти.
- Индекс украинских акций упал после критики Трампом Зеленского. Индекс украинских акций WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE) утром в среду, 19 февраля, упал на 8,07% из-за новостей о критике Трампом Зеленского.
- В 16 областях Украины внедряют "частичный карантин" – о чем идет речь. В 16 областях Украины из-за роста количества случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
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