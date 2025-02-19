12 головних новин України та світу на 22:00 19 лютого
- Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера "диктатором без виборів". Раніше він заявив, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%. Натомість президент України зазначив, що американський лідер озвучив російську дезінформацію.
- "Бути з миром чи бути з Путіним". Перші заяви Зеленського після суперечки з Трампом. Президент Зеленський подякував за підтримку на тлі своєї публічної суперечки з Трампом. У вечірньому зверненні голова держави повідомив, що на завтра запланована його зустріч зі спецпосланцем лідера США Кітом Келлогом, а також зазначив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Володимира Путіна.
- Зеленський: Команда Трампа виводить з ізоляції Путіна, чому русскіє дуже радіють. Президент Зеленський вважає, що Сполучені Штати допомогли Росії та диктатору країни Путіну вийти з міжнародної ізоляції.
- Росія запустила БпЛА по густонаселеному району Одеси: люди без тепла і світла – відео. У ніч проти 19 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого є руйнування, понад пів тисячі будинків та інші об’єкти залишились без тепла і світла.
- Одеса другий день поспіль під атакою безпілотників РФ – чути вибухи. Ввечері 19 лютого знову Одеса опинилася під російською дроновою атакою, у місті чути вибухи.
- Заява Путіна про наступ на Сумщину є брехнею, там знищено ДРГ – Центр при Раді з нацбезпеки. Заява диктатора Путіна про нібито широкомасштабний наступ росіян на Сумську область є брехнею, була спроба заходження диверсантів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
- Підозрюють генералів: викрито схему на 246 млн грн під час розробки системи "Дзвін". Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила 246 млн грн. Йдеться про зловживання під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін".
- Теракт у Миколаєві 14 лютого. СБУ заявила про затримання чотирьох неповнолітніх агентів Росії. Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх юнаків, які, за версією слідства, на замовлення Росії готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого.
- "Не суб'єктивуйте". Зеленський заявив, що санкції було накладено не особисто на Порошенка. Санкції Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені не особисто проти Петра Порошенка. Так на запитання кореспондентки LIGA.net на пресконференції відповів президент Зеленський, закликавши "не суб'єктивувати" п'ятого президента у цьому контексті.
- Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії: вони торкнуться нафти та алюмінію. Представники країн ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії, пише Financial Times. Нові обмеження спрямовані проти алюмінієвої промисловості Росії та ще більше посилюють обмеження на експорт російської нафти.
- Індекс українських акцій впав після критики Трампом Зеленського. Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку у середу, 19 лютого, впав на 8,07% через новини про критику Трампом Зеленського.
- У 16 областях України впроваджують "частковий карантин" – про що йдеться. У 16 областях України через зростання кількості випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
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