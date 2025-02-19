12 головних новин України та світу на 22:00 19 лютого
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у вересні 2024 року (Фото: Офіс президента)
  1. Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів". Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера "диктатором без виборів". Раніше він заявив, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%. Натомість президент України зазначив, що американський лідер озвучив російську дезінформацію.
  2. "Бути з миром чи бути з Путіним". Перші заяви Зеленського після суперечки з Трампом. Президент Зеленський подякував за підтримку на тлі своєї публічної суперечки з Трампом. У вечірньому зверненні голова держави повідомив, що на завтра запланована його зустріч зі спецпосланцем лідера США Кітом Келлогом, а також зазначив, що розраховує на прагматизм Америки, й зауважив, що найсильнішим потрібно обрати мир, а не російського диктатора Володимира Путіна.
  3. Зеленський: Команда Трампа виводить з ізоляції Путіна, чому русскіє дуже радіютьПрезидент Зеленський вважає, що Сполучені Штати допомогли Росії та диктатору країни Путіну вийти з міжнародної ізоляції.
  4. Росія запустила БпЛА по густонаселеному району Одеси: люди без тепла і світла – відео.  У ніч проти 19 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками Одесу, внаслідок чого є руйнування, понад пів тисячі будинків та інші об’єкти залишились без тепла і світла. 
  5. Одеса другий день поспіль під атакою безпілотників РФ – чути вибухи. Ввечері 19 лютого знову Одеса опинилася під російською дроновою атакою, у місті чути вибухи.
  6. Заява Путіна про наступ на Сумщину є брехнею, там знищено ДРГ – Центр при Раді з нацбезпеки. Заява диктатора Путіна про нібито широкомасштабний наступ росіян на Сумську область є брехнею, була спроба заходження диверсантів. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
  7. Підозрюють генералів: викрито схему на 246 млн грн під час розробки системи "Дзвін". Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему у сфері оборони, через яку держава втратила 246 млн грн. Йдеться про зловживання під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "Дзвін".
  8. Теракт у Миколаєві 14 лютого. СБУ заявила про затримання чотирьох неповнолітніх агентів Росії. Правоохоронці затримали чотирьох неповнолітніх юнаків, які, за версією слідства, на замовлення Росії готували теракт у центрі Миколаєва 14 лютого.
  9. "Не суб'єктивуйте". Зеленський заявив, що санкції було накладено не особисто на Порошенка. Санкції Ради національної безпеки і оборони України були запроваджені не особисто проти Петра Порошенка. Так на запитання кореспондентки LIGA.net на пресконференції відповів президент Зеленський, закликавши "не суб'єктивувати" п'ятого президента у цьому контексті.
  10. Посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії: вони торкнуться нафти та алюмініюПредставники країн ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії, пише Financial Times. Нові обмеження спрямовані проти алюмінієвої промисловості Росії та ще більше посилюють обмеження на експорт російської нафти.
  11. Індекс українських акцій впав після критики Трампом Зеленського. Індекс українських акцій WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі (WSE) зранку у середу, 19 лютого, впав на 8,07% через новини про критику Трампом Зеленського.
  12. У 16 областях України впроваджують "частковий карантин" – про що йдеться. У 16 областях України через зростання кількості випадків захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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