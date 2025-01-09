12 главных новостей Украины и мира по состоянию на 21:00 9 января
- Пентагон раскрыл, что вошло в пакет военной помощи Украине на $500 млн. Стало известно содержание пакета военной помощи Украине на $500 млн, который глава Пентагона объявил на Рамштайне 9 января. В частности, речь идет о ракетах AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны и вспомогательном оборудовании для F-16.
- У Байдена не успеют потратить несколько миллиардов на Украину, они останутся Трампу. Администрация президента США Джо Байдена не успеет реализовать все средства из пакета помощи для Украины, одобренного весной 2024 года. Об этом рассказала заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх.
- Рада продлила срок добровольного возвращения из СЗЧ до 1 марта. Верховная Рада проголосовала за продление срока, по которому военные могут добровольно вернуться из самовольного ухода из части. Теперь добровольно вернуться с первого СЗЧ можно будет до 1 марта 2025 года, раньше предельным сроком было 1 января.
- Военный учет женщин будет добровольным. Рада проголосовала за закон о военной подготовке. Верховная Рада Украины приняла в целом закон 12076 о базовой военной подготовке и внесла некоторые изменения. Внесенное изменение касается военной службы женщин. Перед прохождением базовой подготовки они берутся на военный учет призывников по собственному желанию.
- Отчет AEI: Помощь Украине в войне обойдется США дешевле победы России. Победа России в войне не только не позволит сэкономить США на помощи Украине, но и потребует резкого увеличения расходов Пентагона более чем на $800 млрд к 2029 году. Об этом говорится в отчете Американского института предпринимательства (AEI), пишет Bloomberg.
- Евросоюз готов взять лидерство в помощи Украине, если США откажутся – Каллас. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский Союз будет готов взять на себя роль лидера в поддержке Украины, если США откажутся от нее. Глава евродипломатии добавила, что не следует спекулировать по поводу будущей поддержки со стороны США и что это не в интересах Америки, чтобы Россия стала "самой мощной силой в мире".
- В 2025-м Норвегия выделит для Украины рекордные 2 млрд евро на военную помощь. В 2025-м Норвегия направит наибольшую военную помощь в своей истории – более чем на 2 млрд евро для Украины. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров после встречи со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом.
- Зеленский: КНДР потеряла 4000 солдат, но задешево приобретает опыт для распространения войны. Северная Корея потеряла 4000 солдат, но "задешево приобретает опыт" для распространения войны. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, выступая на заседании Контактной группы по помощи Украины в формате "Рамштайн".
- Белый дом назвал остановку транзита газа Украиной одним из самых дорогих поражений Москвы. Белый дом назвал решение Украины прекратить транзит российского газа одним из самых дорогих поражений Москвы, что лишит ее около $6,5 млрд ежегодного дохода. Об этом сообщил советник Белого дома Джон Кирби.
- Рада отменила Хозяйственный кодекс. Верховная Рада в четверг, 9 января, приняла во втором чтении и целом ликвидирующий Хозяйственный кодекс законопроект №6013. Инициатор закона спикер Руслан Стефанчук объяснял, что его целью является десоветизация украинского законодательства.
- В Украине задержан номинальный владелец онлайн-казино Pin-Up. Сотрудники ГБР задержали номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
- Экс-нардеп Крючков получил 15 лет: приговор по громкому делу НАБУ. Высший антикоррупционный суд в четверг, 9 января, вынес приговор бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову по делу о завладении более 1,5 млрд. грн. Приговор подразумевает конфискацию всего имущества Крючкова и лишение его права на три года занимать определенные должности, уточнила Специализированная антикорпрокуратура.
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