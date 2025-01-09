12 головних новин України та світу станом на 21:00 9 січня
- Пентагон розкрив, що увійшло до пакета військової допомоги Україні на $500 млн. Став відомий вміст пакета військової допомоги Україні на $500 млн, який голова Пентагону оголосив на Рамштайні 9 січня. Зокрема, йдеться про ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони та допоміжне обладнання для F-16.
- У Байдена не встигнуть витратити кілька мільярдів на Україну, вони залишаться Трампу. Адміністрація президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всі кошти з пакета допомоги для України, схваленого навесні 2024-го. Про це розповіла заступниця речника глави Пентагона Сабріна Сінгх.
- Рада продовжила термін добровільного повернення з СЗЧ до 1 березня. Верховна Рада проголосувала за продовження терміну, за яким військові можуть добровільно повернутися із самовільного залишення частини. Тепер добровільно повернутися з першого СЗЧ можна буде до 1 березня 2025 року, раніше граничним терміном було 1 січня.
- Військовий облік жінок буде добровільний. Рада проголосувала за закон про військовий вишкіл. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон 12076 про базовий військовий вишкіл та внесла деякі зміни. Внесена зміна стосується військової служби жінок. Перед проходженням базової підготовки вони беруться на військовий облік призовників за власним бажанням.
- Звіт AEI: Допомога Україні у війні обійдеться США дешевше, ніж перемога Росії. Перемога Росії у війні не лише не дозволить заощадити США на допомозі Україні, але і вимагатиме різкого збільшення витрат Пентагону на понад $800 млрд до 2029 року. Про це йдеться у звіті Американського інституту підприємництва (AEI), пише Bloomberg.
- Євросоюз готовий взяти лідерство у допомозі Україні, якщо США відмовляться – Каллас. Очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз буде готовий взяти на себе роль лідера у підтримці України, якщо США відмовляться від неї. Очільниця євродипломатії додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі".
- У 2025-му Норвегія виділить для України рекордні 2 млрд євро на військову допомогу. У 2025-му Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – на понад 2 млрд євро для України. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.
- Зеленський: КНДР втратила 4000 солдатів, але задешево здобуває досвід для поширення війни. Північна Корея втратила 4000 солдатів, але "задешево здобуває досвід" для поширення війни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Контактної групи з допомоги Україні у форматі "Рамштайн".
- Білий дім назвав зупинку транзиту газу Україною однією з найдорожчих поразок Москви. Білий дім назвав рішення України припинити транзит російського газу однією з найдорожчих поразок Москви, що позбавить її близько $6,5 млрд щорічного доходу. Про це повідомив радник Білого дому Джон Кірбі.
- Рада скасувала Господарський кодекс. Верховна Рада у четвер, 9 січня, ухвалила в другому читанні й цілому законопроєкт №6013, який ліквідовує Господарський кодекс. Ініціатор закону спікер Руслан Стефанчук пояснював, що його метою є дерадянізація українського законодавства.
- В Україні затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up. Працівники ДБР затримали номінального власника компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію з організації азартних ігор у мережі інтернет, є росіяни. Про це інформує пресслужба ДБР.
- Екснардеп Крючков отримав 15 років: вирок у гучній справі НАБУ. Вищий антикорупційний суд у четвер, 9 січня, виніс вирок колишньому народному депутату Дмитру Крючкову у справі про заволодіння понад 1,5 млрд грн. Вирок передбачає конфіскацію всього майна Крючкова і позбавлення його права на три роки обіймати певні посади, уточнила Спеціалізована антикорпрокуратура.
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