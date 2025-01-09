Євросоюз готовий взяти лідерство у допомозі Україні, якщо США відмовляться – Каллас
Очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз буде готовий взяти на себе роль лідера у підтримці України, якщо США відмовляться від неї. Слова політикині передає видання Politico.
"Я дійсно впевнена, що всі інші члени і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України. ЄС також готовий взяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", – заявила Каллас по дорозі на зустріч контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн".
Очільниця євродипломатії додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі".
Нова заява Каллас відрізняється від слів її попередника на посаді. У жовтні 2023-го Жозеп Борель заявив, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.
- 12 грудня обраний президент США Трамп розкритикував в інтерв'ю Time дозвіл Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії. Водночас він пообіцяв не відмовлятися від України, але допомога буде важелем проти РФ.
- 19 грудня президент Зеленський заявив, що особисто обговорюватиме з Трампом питання подальшої підтримки України.
- 7 січня повідомлялося, що США готуються оголосити "істотний" пакет допомоги Україні цього тижня, він є останнім для адміністрації Байдена. 9 січня Штати оголосили про надання допомоги Україні на $500 млн. Водночас невикористаними залишаються декілька мільярдів на допомогу Україні, й розпоряджатися ними вже буде адміністрація Трампа.