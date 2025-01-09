Євросоюз готовий взяти лідерство у допомозі Україні, якщо США відмовляться – Каллас

Очільниця євродипломатії заявила, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі"

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Очільниця євродипломатії Кая Каллас заявила, що Європейський Союз буде готовий взяти на себе роль лідера у підтримці України, якщо США відмовляться від неї. Слова політикині передає видання Politico.

"Я дійсно впевнена, що всі інші члени і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжувати підтримку України. ЄС також готовий взяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", – заявила Каллас по дорозі на зустріч контактної групи з підтримки України у форматі "Рамштайн".

Очільниця євродипломатії додала, що не слід спекулювати стосовно майбутньої підтримки з боку США і що це не в інтересах Америки, аби Росія стала "наймогутнішою силою у світі".

Нова заява Каллас відрізняється від слів її попередника на посаді. У жовтні 2023-го Жозеп Борель заявив, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.