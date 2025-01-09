Евросоюз готов взять лидерство в помощи Украине, если США откажутся

Глава евродипломатии заявила, что это не в интересах Америки, чтобы Россия стала "самой мощной силой в мире"

Кайя Каллас (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз будет готов взять на себя роль лидера в поддержке Украины, если США откажутся от нее. Слова политики передает издание Politico.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Я действительно уверена, что все остальные члены, и, надеюсь, также Соединенные Штаты готовы продолжать поддержку Украины. ЕС также готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты этого не захотят", – заявила Каллас по дороге на встречу контактной группы с поддержки Украины в формате "Раммштайн".

Глава евродипломатии добавила, что не следует спекулировать по поводу будущей поддержки со стороны США, и что это не в интересах Америки, чтобы Россия стала "самой мощной силой в мире".

Новое заявление Каллас отличается от слов его предшественника в должности. В октябре 2023 года Жозеп Борель заявил , что Евросоюз не сможет заменить США в предоставлении Украине финансовой и военной помощи, несмотря на то, что блок работает над ее усилением.