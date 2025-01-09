Евросоюз готов взять лидерство в помощи Украине, если США откажутся
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз будет готов взять на себя роль лидера в поддержке Украины, если США откажутся от нее. Слова политики передает издание Politico.
"Я действительно уверена, что все остальные члены, и, надеюсь, также Соединенные Штаты готовы продолжать поддержку Украины. ЕС также готов взять на себя это лидерство, если Соединенные Штаты этого не захотят", – заявила Каллас по дороге на встречу контактной группы с поддержки Украины в формате "Раммштайн".
Глава евродипломатии добавила, что не следует спекулировать по поводу будущей поддержки со стороны США, и что это не в интересах Америки, чтобы Россия стала "самой мощной силой в мире".
Новое заявление Каллас отличается от слов его предшественника в должности. В октябре 2023 года Жозеп Борель заявил , что Евросоюз не сможет заменить США в предоставлении Украине финансовой и военной помощи, несмотря на то, что блок работает над ее усилением.
- 12 декабря избранный президент США Трамп подверг критике в интервью Time разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России. В то же время, он пообещал не отказываться от Украины, но помощь будет рычагом против РФ.
- 19 декабря президент Зеленский заявил, что лично будет обсуждать с Трампом вопрос дальнейшей поддержки Украины.
- 7 января сообщалось, что США готовятся объявить "существенный" пакет помощи Украине на этой неделе, который является последним для администрации Байдена. 9 января Штаты объявили о предоставлении помощи Украине на $500 млн. В то же время, неиспользованными остаются несколько миллиардов на помощь Украине и распоряжаться ими уже будет администрация Трампа .