Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 29 января
Иллюстративное фото: СБУ
  1. Украинские защитники поразили ракетный арсенал и нефтеперекачивающую станцию в России – источник. Ночью 29 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
  2. Четыре из четырех дронов ГУР достигли целей. Серьезно поврежден НПЗ в Кстово – источник. Подтверждено поражение украинскими беспилотниками российской нефтебазы компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны.
  3. В Киеве обломки сбитого российского дрона упали у станции метро, есть повреждения. В ночь на 29 января Россия традиционно устроила дроновую атаку, есть последствия от уничтожения вражеской цели в Киеве.
  4. Зеленский: Некоторые программы США будут выполняться на средства Украины, будем говорить с Европой. Некоторые критически важные программы, приостановленные из-за временной заморозки финансирования США, будут выполняться на средства Украины. Также на этот счет государство будет вести переговоры с европейскими партнерами, сообщил президент Владимир Зеленский.
  5. Жумадилов объяснил, почему Умеров предложил ему возглавить Агентство оборонных закупок. Предложение Арсену Жумадилову возглавить Агентство оборонных закупок поступило от министра обороны Рустема Умерова. Глава Минобороны поручил ему возглавить АОЗ из-за того, что Государственный оператор тыла похож в регулировании деятельности, заявил сам чиновник.
  6. Кличко пожаловался Зеленскому на нового главу КГВА Ткаченко. Тот назвал это "очень странным". Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковал назначенного месяц назад главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Впоследствии тот назвал заявление мэра "очень странным".
  7. Топ-чиновник КГГА Яструбенко подозревается в фейковой инвалидности – источник. Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о разоблачении одного из топ-чиновников Киевской городской государственной администрации, сделавшего себе фейковую инвалидность. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.
  8. Экс-глава ГТС заявил о низких запасах газа в Украине. Нафтогаз говорит, что их достаточно. Украина может столкнуться с необходимостью экстренного импорта газа, поскольку подземные хранилища (ПХГ) приближаются к уровню, при котором их мощность отбора снизится до 60 млн кубометров в сутки, сообщил бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. В Нафтогазе уверяют, что запасов достаточно для прохождения отопительного сезона.
  9. ЕС резко повысит пошлины на удобрения и почти весь аграрный импорт из России и Белоруссии. Европейская комиссия вынесла на рассмотрение предложение о резком повышении пошлин на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии. Для сельскохозяйственных товаров планируется дополнительная пошлина 50% от стоимости товара поверх обычной ставки Единого таможенного тарифа ЕС.

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