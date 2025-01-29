Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 29 января
- Украинские защитники поразили ракетный арсенал и нефтеперекачивающую станцию в России – источник. Ночью 29 января Служба безопасности Украины и Силы специальных операций поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал в Тверской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.
- Четыре из четырех дронов ГУР достигли целей. Серьезно поврежден НПЗ в Кстово – источник. Подтверждено поражение украинскими беспилотниками российской нефтебазы компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны.
- В Киеве обломки сбитого российского дрона упали у станции метро, есть повреждения. В ночь на 29 января Россия традиционно устроила дроновую атаку, есть последствия от уничтожения вражеской цели в Киеве.
- Зеленский: Некоторые программы США будут выполняться на средства Украины, будем говорить с Европой. Некоторые критически важные программы, приостановленные из-за временной заморозки финансирования США, будут выполняться на средства Украины. Также на этот счет государство будет вести переговоры с европейскими партнерами, сообщил президент Владимир Зеленский.
- Жумадилов объяснил, почему Умеров предложил ему возглавить Агентство оборонных закупок. Предложение Арсену Жумадилову возглавить Агентство оборонных закупок поступило от министра обороны Рустема Умерова. Глава Минобороны поручил ему возглавить АОЗ из-за того, что Государственный оператор тыла похож в регулировании деятельности, заявил сам чиновник.
- Кличко пожаловался Зеленскому на нового главу КГВА Ткаченко. Тот назвал это "очень странным". Мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковал назначенного месяц назад главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Впоследствии тот назвал заявление мэра "очень странным".
- Топ-чиновник КГГА Яструбенко подозревается в фейковой инвалидности – источник. Служба безопасности Украины и Национальная полиция заявили о разоблачении одного из топ-чиновников Киевской городской государственной администрации, сделавшего себе фейковую инвалидность. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о первом заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа КГГА Александре Яструбенко.
- Экс-глава ГТС заявил о низких запасах газа в Украине. Нафтогаз говорит, что их достаточно. Украина может столкнуться с необходимостью экстренного импорта газа, поскольку подземные хранилища (ПХГ) приближаются к уровню, при котором их мощность отбора снизится до 60 млн кубометров в сутки, сообщил бывший глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. В Нафтогазе уверяют, что запасов достаточно для прохождения отопительного сезона.
- ЕС резко повысит пошлины на удобрения и почти весь аграрный импорт из России и Белоруссии. Европейская комиссия вынесла на рассмотрение предложение о резком повышении пошлин на сельскохозяйственную продукцию и удобрения из России и Белоруссии. Для сельскохозяйственных товаров планируется дополнительная пошлина 50% от стоимости товара поверх обычной ставки Единого таможенного тарифа ЕС.
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