Дев'ять головних новин України та світу на 23:00 29 січня
- Українські захисники уразили ракетний арсенал та нафтоперекачувальну станцію у Росії – джерело. Уночі 29 січня Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.
- Чотири з чотирьох дронів ГУР досягли цілей. Серйозно пошкоджено НПЗ в Кстово – джерело. Підтверджено ураження українськими безпілотниками російської нафтобази компанії "Лукойл" у місті Кстово Нижньогородської області. Співрозмовник LIGA.net у воєнній розвідці повідомив, що за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони.
- У Києві уламки збитого російського дрона впали біля станції метро, є пошкодження. У ніч проти 29 січня Росія традиційно влаштувала дронову атаку, є наслідки від знищення ворожої цілі в Києві.
- Зеленський: Деякі програми США будуть виконуватися коштом України, говоритимемо з Європою. Деякі критично важливі програми, призупинені через тимчасове замороження фінансування США, будуть виконуватися за кошти України. Також із цього приводу держава вестиме переговори з європейськими партнерами, повідомив президент Володимир Зеленський.
- Жумаділов пояснив, чому Умєров запропонував йому очолити Агенцію оборонних закупівель. Пропозиція Арсену Жумаділову очолити Агенцію оборонних закупівель надійшла від міністра оборони Рустема Умєрова. Глава Міноборони доручив йому очолити АОЗ через те, що Державний оператор тилу схожий у регулюванні діяльності, заявив сам посадовець.
- Кличко поскаржився Зеленському на нового очільника КМВА Ткаченка. Той назвав це "дуже дивним". Мер Києва Віталій Кличко записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому розкритикував призначеного місяць тому очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Згодом той назвав заяву мера "дуже дивною".
- Топпосадовець КМДА Яструбенко підозрюється у фейковій інвалідності – джерело. Служба безпеки України і Національна поліція заявили про викриття одного з топпосадовців Київської міської державної адміністрації, який зробив собі фейкову інвалідність. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про першого заступника директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу КМДА Олександра Яструбенка.
- Ексглава ГТС заявив про низькі запаси газу в Україні. Нафтогаз каже, що їх достатньо. Україна може зіткнутися з необхідністю екстреного імпорту газу, оскільки підземні сховища (ПСГ) наближаються до рівня, за якого їхня потужність відбору зменшиться до 60 млн кубометрів на добу, повідомив колишній очільник ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. У Нафтогазі запевняють, що запасів достатньо для проходження опалювального сезону.
- ЄС різко підвищить мита на добрива і майже весь аграрний імпорт із Росії й Білорусі. Європейська комісія винесла на розгляд пропозицію щодо різкого підвищення мит на сільськогосподарську продукцію та добрива з Росії та Білорусі. Для сільськогосподарських товарів планується додаткове мито 50% від вартості товару поверх звичайної ставки Єдиного митного тарифу ЄС.
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