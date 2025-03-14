Генштаб опроверг окружение украинских войск в Курской области
Сообщения о якобы "окружении" россиянами украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности – оккупанты создают такие заявления ради своих политических целей и давления на Украину и партнеров. Об этом написал Генеральный штаб ВСУ.
По его данным, ситуация за сутки не претерпела существенных изменений – продолжаются боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск".
Военные отметили, что подразделения Сил обороны осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области: "Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение со всех видов оружия".
С начала суток 14 марта на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений, угроза окружения украинских подразделений отсутствует, отметили в Генштабе.
Окружение на Курском направлении также не фиксирует и украинский OSINT-проект Deepstate: по его карте, у украинских сил есть выход к границе.
- Накануне, днем 14 марта, лидер США Трамп заявил о "продуктивных" переговорах с диктатором Путиным. Среди прочего, американский лидер утверждал, что именно в этот момент якобы "тысячи украинских военных полностью окружены российскими войсками и в очень плохом и уязвимом состоянии". Трамп отметил, что просил Путина сохранить им жизнь.
- Президент США не уточнял, где именно якобы произошло это "окружение", но за день до этого российский диктатор в очередной раз утверждал, что в Курской области украинские силы находятся "в полной изоляции".
- Президент Зеленский заявил: "Путин лжет о реальной ситуации на поле боя, он лжет о потерях, он лжет об истинном состоянии своей экономики, пострадавшей от его глупых имперских амбиций, и он делает все возможное, чтобы дипломатия потерпела неудачу".