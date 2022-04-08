Из Мариуполя принудительно вывезли в Россию 31 000 украинцев. Что о них известно

Из Мариуполя принудительно вывезено на территорию России или так называемой ДНР 31 000 жителей города. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"По нашей информации, 31 000 человек были принудительно вывезены на территорию России или так называемой ДНР. Это уже верифицированные данные", – сказал мэр.

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Мирных жителей направляют из Мариуполя в фильтрационный лагерь, расположенный в Новоазовске.

"Люди ждут там неделями. Фильтрация очень жесткая – снимают отпечатки, всю биометрику. Заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к муниципальным сотрудникам или людям, связанным с госорганами", – добавил Бойченко.

По его словам, есть люди, готовые дать показания, как их принудительно ночью под дулом автомата заставляли покинуть город в неизвестном направлении.

Затем эти люди оказывались в Астрахани, Томске, Тамбове, или других городах "...глубокой нищеты России", – заявил мэр Мариуполя.

8 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что россияне забирают убитых мариупольцев, чтобы использовать тела для пропаганды.

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Роман Брыль

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