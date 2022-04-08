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Из Мариуполя принудительно вывезли в Россию 31 000 украинцев. Что о них известно

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 21:54
Из Мариуполя принудительно вывезли в Россию 31 000 украинцев. Что о них известно - Фото
Мариуполь (фото: mariupolrada.gov.uа)

Из Мариуполя принудительно вывезено на территорию России или так называемой ДНР 31 000 жителей города. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.  

"По нашей информации, 31 000 человек были принудительно вывезены на территорию России или так называемой ДНР. Это уже верифицированные данные", – сказал мэр. 

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Мирных жителей направляют из Мариуполя в фильтрационный лагерь, расположенный в Новоазовске.  

"Люди ждут там неделями. Фильтрация очень жесткая – снимают отпечатки, всю биометрику. Заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к муниципальным сотрудникам или людям, связанным с госорганами", – добавил Бойченко. 

По его словам, есть люди, готовые дать показания, как их принудительно ночью под дулом автомата заставляли покинуть город в неизвестном направлении.  

Затем эти люди оказывались в Астрахани, Томске, Тамбове, или других городах "...глубокой нищеты России", – заявил мэр Мариуполя. 

СПРАВКА. Мариуполь больше месяца находится в блокаде, которую устроили городу-герою российские захватчики. Россияне буквально ровняют город с землей. Погибли не менее 5000 мирных жителей. Полк "Азов" и другие подразделения Сил обороны Украины героически удерживают позиции и  просят военно-политическое командования Украины сделать все, что возможно, для деблокады города. Оккупанты тем временем собирают тела убитых мариупольцев, чтобы использовать это для постановочных видео и фото на пропаганду. В Мариуполе российские мобильные крематории сжигают тела местных жителей.

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Роман Брыль
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