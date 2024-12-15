Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 15 декабря
- Взорвали и добили из HIMARS: Силы обороны и СБУ уничтожили российский поезд в Запорожской области. Силы обороны вместе со Службой безопасности Украины 14 декабря провели многоэтапную спецоперацию, направленную на подрыв логистики российских войск в Запорожской области, уничтожив 40 вражеских цистерн горючего на $4 млн. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
- Возле Керченского пролива тонут два российских танкера типа "Волгонефть" – видео, карта. Танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора терпит бедствие в восьми километрах от берега у Керченского пролива. Впоследствии россияне заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239".
- Из-за потерь россияне могут перебросить корейцев и на другие направления, кроме Курского – ВСУ. Из-за больших потерь россияне могут применить северокорейских штурмовиков не только в Курской области, но и на восточных направлениях. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", которая охватывает линию фронта от севера Харьковской и до юга Донецкой областей.
- Появились первые графики с "полутора группами" отключений света: расписание на 16 декабря. На понедельник, 16 декабря, запланированы ограничения электроэнергии в течение 13 часов по новым правилам, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Впервые применяются "полторы очереди" ограничений, в общей сложности запланировано до двух очередей отключений.
- Под Львовом в результате ДТП с автопоездом погибли семь человек, есть раненые – фото. На трассе недалеко от Львова 15 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь и пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области. По предварительным данным, столкнулись автомобиль BMW, автопоезд DAF и микроавтобус Mercedes Sprinter.
Читайте также главные тексты дня:
История жизни Шарля Азнавура, новогодняя комедия и Энтони Хопкинс в роли царя Ирода: премьеры недели
Десятка уникальных городов Америки: от Дикого Запада до музыкальной столицы кантри – фото