П'ять головних новин України та світу на 21:00 15 грудня
- Підірвали та добили з HIMARS: Сили оборони та СБУ знищили російський потяг на Запоріжжі. Сили оборони разом зі Службою безпеки України 14 грудня провели багатоетапну спецоперацію, спрямовану на підрив логістики російських військ у Запорізькій області, знищивши 40 ворожих цистерн пального на $4 млн. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.
- Біля Керченської протоки тонуть два російські танкери типу "Волгонефть" – відео, мапа. Танкер "Волгонефть 212" країни-агресора зазнає лиха за вісім кілометрів від берега біля Керченської протоки. Згодом росіяни заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239".
- Через втрати росіяни можуть перекинути корейців і на інші напрямки, окрім Курського – ЗСУ. Через великі втрати росіяни можуть застосувати північнокорейських штурмовиків не тільки на Курщині, але й на східних напрямках. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке охоплює лінію фронту від півночі Харківської й до півдня Донецької областей.
- З'явилися перші графіки з "півтора групами" відключень електрики – як вимикатимуть світло 16 грудня. На понеділок, 16 грудня, заплановані обмеження електроенергії впродовж 13 годин за новими правилами, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". Вперше застосовуються "півтори черги" обмежень, загалом заплановано до двох черг відключень.
- Під Львовом унаслідок ДТП з автопоїздом загинули семеро людей, є поранені – фото. На трасі неподалік Львова 15 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули семеро та постраждали троє людей, повідомили у пресслужбі поліції Львівської області. За попередніми даними, зіткнулися автомобіль BMW, автопоїзд DAF та мікроавтобус Mercedes Sprinter.
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