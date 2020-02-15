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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 февраля

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 февраля - Фото
15.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ИРАН НЕ МОЖЕТ РАСШИФРОВАТЬ ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ, НО ОТДАВАТЬ ИХ НЕ БУДЕТ. Сегодня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC заявил, что специалисты Ирана не могут расшифровать данные с бортовых самописцев Boeing, однако власти не собираются их передавать другим странам. В МИД заявили, что Украина согласовывает с Ираном вопрос, где и когда произойдет расшифровка черных ящиков (подробнее).

2. СЛУГА НАРОДА УТВЕРДИЛА НОВЫЙ УСТАВ И ПЕРЕИЗБРАЛА СОВЕТ. Партия Слуга народа утвердила новый устав и переизбрала высший совет партии. Также было принято решение обсудить центризм как новую идеологию своей партии (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ: НЕ НАДО НАЗЫВАТЬ УКРАИНУ КОРРУМПИРОВАННОЙ, ЭТО НЕ ТАК. Президент Владимир Зеленский заявил в Мюнхеге, что неправильно называть Украину коррумпированной страной, сегодня, по его мнению, это уже не так. По мнению ОП, президент имел в виду, что "упоминание о нашем государстве исключительно как о коррумпированном - ложные и безосновательные" (подробнее).

4. РФ НЕ ВЫПОЛНИЛА ДОГОВОРЕННОСТИ НОРМАНДСКОГО ФОРМАТА — ПРИСТАЙКО. Глава МИД отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц. Договоренности о прекращении огня, допуск Красного креста на оккупированные территории, обеспечение круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной.

5. РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ ЗАХВАТИЛИ УКРАИНСКОЕ СУДНО В АЗОВСКОМ МОРЕ. Нацполиция открыла уголовное производство по факту незаконного захвата сотрудниками пограничного управления ФСБ РФ украинского судна в Азовском море. Следствием установлено, что представители оккупационной администрации Крыма в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту. Вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи (подробнее).

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