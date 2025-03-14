Россияне атаковали ракетой Кривой Рог: четверо пострадавших, под ударом жилой квартал

Последствия российского удара по Кривому Рогу 14 марта 2025 года (Фото: Telegram Сергея Лысака)

Россияне совершили ракетную атаку по Кривому Рогу – попали по центру жилого квартала. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем", – написал он.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: все в состоянии средней тяжести, им оказывается медицинская помощь.

Лысак призвал людей оставаться в укрытиях до отбоя тревоги – есть вероятность повторных выходов.

Накануне Воздушные силы сообщали об угрозе баллистического оружия, а затем написали о полете скоростной цели в направлении Кривого Рога.