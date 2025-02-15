Семь главных новостей Украины и мира на 21:00 15 февраля
- Зеленский: Россияне должны отойти минимум на линию полномасштабного вторжения, это будет успех Трампа. Президент Украины заявил, что россияне должны отойти минимум на линию разграничения, которая была перед полномасштабным вторжением, это поможет президенту США Дональду Трампу добиться успеха.
- Келлог: Путин должен пойти на территориальные уступки, возможно, отказ от использования силы. Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что диктатор Владимир Путин должен пойти на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования. Чиновник считает, что среди уступок Путина также может быть отказ от применения силы в будущем. В то же время спецпосланник признал, что диктатор не собирается сокращать военные силы.
- Россияне активизировались на фронте – произошло больше всего боестолкновений за неделю. Россияне активизировались на фронте – в 16:00 произошло 176 боевых столкновений, наибольшее число за неделю, сообщил Генеральный штаб ВСУ. По его данным, в пятницу было 99 боестолкновений, в четверг – 107, в среду – 112, во вторник – 90, в понедельник – 127.
- Зеленский: Без помощи США Украине будет сложно выжить – во время и после войны. Президент Владимир Зеленский считает, что Украине будет сложно выжить без военной поддержки США – ни во время войны, ни после.
- Зеленский: Договор с США о ресурсах не подписали из-за гарантий безопасности. Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции сообщил, что Украина не подписала соглашение о полезных ископаемых с США, поскольку там не была прописана взаимосвязь между доходом от ресурсов и гарантией безопасности.
- "Пора создать Вооруженные силы Европы". Зеленский поддержал Вэнса и обратился к ЕС. Президент Зеленский поддержал вице-президента США Вэнса. Накануне тот заявил, что "десятилетия старых отношений между Америкой и Европой заканчиваются". По словам главы государства, Европе нужна своя армия, поскольку "сейчас нельзя исключать возможность, что Америка скажет "нет" Европе относительно дел, которые ей грозят".
- "Пока за нас это не сделали другие". Туск призвал Европу разработать собственный план по Украине. Премьер Польши Дональд Туск убежден, что Европа должна разработать свой план действий по Украине, пока за нее это не сделали "другие игроки".
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