Сім головних новин України та світу на 21:00 15 лютого
- Зеленський: Росіяни мають відійти мінімум на лінію повномасштабного вторгнення, це буде успіх Трампа. Президент України заявив, що росіяни мають відійти мінімум на лінію розмежування, яка була перед повномасштабним вторгненням, це допоможе президенту США Дональду Трампу досягнути успіху.
- Келлог: Путін має піти на територіальні поступки, можливо, на відмову від використання сили. Спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що диктатор Володимир Путін має піти на територіальні поступки у межах мирного врегулювання. Чиновник вважає, що серед поступок Путіна також може бути відмова від застосування сили у майбутньому. Водночас спецпосланець визнав, що диктатор не збирається скорочувати військові сили.
- Росіяни активізувалися на фронті – відбулося найбільше боєзіткнень за тиждень. Росіяни активізувалися на фронті – на 16:00 відбулося 176 бойових зіткнень, найбільше число за тиждень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За його даними, у п'ятницю було 99 боєзіткнень, у четвер – 107, у середу – 112, у вівторок – 90, у понеділок – 127.
- Зеленський: Без допомоги США Україні буде складно вижити – під час і після війни. Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні буде складно вижити без військової підтримки США – ані під час війни, ані після.
- Зеленський: Договір зі США про ресурси не підписали через гарантії безпеки. Президент Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції повідомив, що Україна не підписала угоду про корисні копалини зі США, оскільки там не був прописаний взаємозв'язок між доходом від ресурсів та гарантії безпеки.
- "Настав час створити Збройні сили Європи". Зеленський підтримав Венса та звернувся до ЄС. Президент Зеленський підтримав віцепрезидента США Венса. Напередодні той заявив, що "десятиліття старих взаємин між Америкою та Європою закінчуються". За словами голови держави, Європі потрібна своя армія, оскільки "зараз не можна виключати можливість, що Америка скаже "ні" Європі в справах, які їй загрожують".
- "Поки за нас це не зробили інші". Туск закликав Європу розробити власний план щодо України. Прем'єр Польщі Дональд Туск переконаний, що Європа має розробити свій план дій щодо України, поки за неї це не зробили "інші гравці".
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